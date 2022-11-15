Более 96% мобилизованных жителей Чувашии уже получили единовременную региональную выплату в 50 тысяч рублей

Во время прямого эфира о мерах поддержки семей мобилизованных Глава Чувашии Олег Николаев дал поручение Минтруду в ускоренном режиме перечислить единовременную денежную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Отметим, к утру понедельника выплаты были произведены 84% мобилизованным.

«По ряду реквизитов сейчас проводится уточнение данных. В течение текущей недели выплаты получат все. Предоставление единовременной выплаты осуществляется проактивно. И каждая возникающая ситуация по предоставлению выплат мобилизованным бойцам взято под мой личный контроль», — отметила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Минтруд Чувашии.