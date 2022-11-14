С членами Молодежного парламента Шумерли обсудили функциональные возможности и безопасность скейт-площадки в городском парке

«Скейт-площадка в городском парке — функциональность, надёжность, ремонтопригодность» — об этом на встрече с руководством администрации и членами молодежного парламента шла речь с представителем компании, специализирующейся на монтаже такого оборудования. Он также пояснил технологию процесса установки, используемый материал и т.п. «Скейт-парки с деревянным основанием являются наиболее удачным вариантом, как в ценовом выражении, так и по скорости возведения, практичности эксплуатации и максимальной травмобезопасности», — пояснил специалист.

Именно молодёжь стала инициаторами создания в городском парке, прошедшем первый этап благоустройства в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, скейт-площадки и зоны воркаута.

В ходе рабочей встречи со специалистами акцент также был сделан на безопасности конструкций, что является одним из главных направлений при создании благоприятных условий для занятий активными видами спорта.

По заверениям представителя генерального подрядчика, главного инженера ООО «Берсо» Сергея Башмакова, все требования соблюдены и прежде, чем принять решения по данному комплексу, был изучен опыт эксплуатации аналогичных площадок. Анализ показал, что конструкции на металлокаркасе в процессе эксплуатации быстрее выходят из строя в связи с деформацией узлов крепления и требуют регулярного технического обслуживания, протяжки винтовых соединений. «В любом случае, мы несем гарантийные обязательства по данным конструкциям, в случае выявления производственных и технологических дефектов, их устранения берём на себя», — прокомментировал Сергей Башмаков.

Источник: gshum.cap.ru.