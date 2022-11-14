Приглашаем школьников Чувашии стать участниками Всероссийской олимпиады «Безопасные дороги»

Ученики 1 – 9 классов школ Чувашии приглашаются к участию во Всероссийской олимпиаде Учи.ру «Безопасные дороги», которая проводится уже третий год подряд при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги».





Интерактивные задания помогут школьникам оценить дорожную грамотность и разобраться, как вести себя, передвигаясь пешком, на общественном транспорте, велосипеде или самокате. Ситуации адаптированы под городскую среду: ребятам предстоит проверить знание ПДД на сложных перекрестках, во дворах и парках. Для разных возрастных категорий продуманы задания соответствующей сложности.

Для участия нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Соревнование проходит до 20 ноября включительно. Все участники олимпиады получат сертификаты, а победители – грамоты и дипломы.

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