Теперь на связи

В поселке Саланчике Шумерлинского муниципального округа и еще в пяти малых населенных пунктах Чувашии (Мариинско-Посадского, Канашского, Чебоксарского и Моргаушского районов) запущены в эксплуатацию базовые станции, дающие возможность сельчанам пользоваться мобильной связью и интернетом по технологии LTE (4G).

Базовые станции построены компанией «Ростелеком» в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Этот проект входит в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» и предусматривает появление в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей) современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет. В качестве центра компетенций по проекту выступает оператор мобильной связи «Tele2». Дочерняя компания «Ростелекома» согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства сети.



«Реализация масштабного проекта позволит сельчанам пользоваться современными цифровыми сервисами. Им будут доступны телемедицина, электронные государственные услуги, онлайн-обучение и много других возможностей. Вместе с ПАО «Ростелеком» мы продолжим строить базовые станции в селах и деревнях Чувашии в рамках проекта УЦН 2.0», — отметила руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина. Совсем скоро будет запущена базовая станция в деревне Новые Пинеры Канашского района.



В прошлом году сотовая связь стала доступна в 5 деревнях и селах республики, в этом году современные услуги связи получат 2019 жителей. Чтобы деревня, село или поселок подключились к мобильной связи 4G в 2023 году, необходимо проголосовать за них на портале госуслуг до 12 ноября. Также можно отправить письмо по почте в Минцифры России (до 26 ноября включительно). Чем больше голосов наберет населенный пункт, тем выше вероятность его включения в число 1800 счастливчиков, которые подключат к мобильному интернету в следующем году. Список опубликуют 26 декабря на «Госуслугах».



Минцифры Чувашии.