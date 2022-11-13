Не оформишь право – не получишь газ

В поселке пустили газ. Одни соседи без хлопот решают вопрос с газовой службой, другие до сих пор не попали в список. Важную роль здесь играет обстоятельство, оформлен дом в собственность или нет.

Догазификация распространяется на индивидуальные жилые дома и дома блокированной застройки, которые расположены в населенном пункте, куда уже проведен газ. Обязательным условием программы по социальной догазификации является наличие зарегистрированного права собственности на жилой дом и земельный участок. Постановки объектов на кадастровый учет недостаточно. Такое требование установлено в постановлении Правительства России № 1547 от 13.09.2021 г. Если вы являетесь наследником, но не вступили в наследство и не оформили право на дом и землю, газовая служба даст отказ. Заявку о включении домовладения в соцпрограмму должен подавать собственник, имеющий на руках подтверждающие документы.



Может встать вопрос о границах участка, поскольку в нормативном документе сказано, что газопровод за счет государственных средств проводится исключительно до границы земельного владения. Хорошо, если участок отмежеван и установлены точные координаты, но иногда, если не было межевания, непонятно, где проходят границы участка. Возникает спорная ситуация. В этом случае спасёт межевание. Процесс подключения дома к газовой трубе, конечно, затянется на неопределенное время, но это лучше, чем совсем остаться без газа.



Создан портал единого оператора газификации connectgas.ru, где потребитель может подать заявку на подключение, отследить статус заявки, ознакомиться со списком необходимых документов, рассчитать стоимость подключения, заказать сопутствующие услуги. Также заявления принимаются во всех филиалах, клиентских центрах и офисах компаний «Газпром газораспределение Чебоксары», «Газпром межрегионгаз Чебоксары», в МФЦ и через портал госуслуг.



Для оформления права собственности на земельный участок следует подойти в любой офис МФЦ с документами на участок и дом и оплатить госпошлину 2000 рублей. В течение двух дней, при отсутствии оснований для приостановления, право будет зарегистрировано. Кроме того, желательно отмежевать участок. Тогда у газовиков точно не будет поводов отказать в газификации.

У жителей Чувашии, желающих провести газ в рамках социальной программы, еще есть время решить все вопросы. По поручению Президента России Владимира Путина бесплатная газификация продлена.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.