С начала частичной мобилизации в Чувашии зарегистрировали брак более 200 пар

Органы ЗАГС Чувашской Республики с начала подписания президентом Указа «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» начали регистрировать браки мобилизованных призывников в день обращения. Сотрудники органов ЗАГС проводят ускоренную регистрацию бракосочетания и готовы осуществить регистрацию брака в любой день.

С начала частичной мобилизации в Чувашии зарегистрировали брак 240 пар. Большая часть таких союзов была зарегистрирована в столице Чувашии – всего 52.

«При необходимости для регистрации брака ребят отпускают в увольнительное и с воинской части города Ульяновска с военным билетом, где указана отметка о прохождении службы по мобилизации. Регистрации брака мобилизованных проходят максимально быстро и в удобное для них время», — рассказал руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов.

Для того, чтобы ускоренно связать себя узами брака, необходимо обратиться в любой орган ЗАГС и иметь с собой паспорт заявителя, военный билет и оформить совместное заявление.

За государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, нужно будет заплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.

Источник: minust.cap.ru.