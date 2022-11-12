Строительство сетей продолжается

В минувшую среду в Управлении городского хозяйства и градостроительства состоялось очередное совещание по строительству сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения от блочно-модульных котельных по ул. Чайковского и К. Маркса. Представители Чувашгаза, подрядной организации «Стройкрафт», Шумерлинской межрайпрокуратуры и зам. главы администрации по вопросам ЖКХ обсудили ход работ и уже с выходом на место — жалобы, поступающие от населения, касаемо деятельности теплоснабжающей и строительной организаций.

Одной из главных проблем обозначены металлические гаражи на маршруте прокладки сетей. Подрядчик со следующей недели приступит к работам за домом № 59/1 по ул. Щербакова, однако гаражи по-прежнему стоят на своих местах, несмотря на неоднократные уведомления владельцев о переносе. На встрече с активом ТСЖ этого дома проблема была поднята вновь, обозначен срок до 14 ноября. В случае игнорирования гаражи будут вывезены силами МУП «Коммунальник» без учёта мнения владельцев. На вопрос о подключении домов по новым сетям к БМК на ул. Чайковского заместитель директора ООО «Стройкрафт» Евгений Слепов сообщил, что оно планируется во второй-третьей декаде декабря. С оговоркой — если ничего не будет препятствовать и сдвигать утверждённый график работы.



Об обеспечении безопасности в местах проведения работ по строительству тепловых сетей участникам совещания напомнил глава администрации Валерий Шигашев. Наличие сигнальных лент, предупреждающих знаков, заграждений – всё это должно строго контролироваться для недопущения несчастных случаев. Также он призвал все стороны, участвующие в проекте, оперативно предоставлять информацию о планируемых неудобствах для населения и вести диалог с жильцами, а не возлагать эту ответственность только на администрацию. Кстати, именно отсутствие постоянной связи исполнителей работ и ресурсоснабженцев с потребителями уже не впервой звучит среди претензий жильцов.

Наталья Игнатьева.

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Определен размер займа ГУП «Чувашгаз» по заявке в Фонд содействия реформированию ЖКХ

Сумма займа составила более 578,6 млн рублей. Соответствующее постановление принято в среду на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики. Заявка на дополнительный заём предназначена для строительства тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в Шумерле и Козловке.



Завершение строительных работ на четырех инфраструктурных объектах в Шумерле и одном объекте в Козловке запланировано на четвертый квартал 2023 года. С помощью займа ГУП «Чувашгаз» предполагается профинансировать реализацию второго этапа данного проекта – строительства еще двух объектов в Шумерле и одного объекта в Козловке.

Уточненная заявка будет направлена в Фонд содействия реформированию ЖКХ.



Минстрой Чувашии.