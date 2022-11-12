Помощь семьям мобилизованных граждан – одна из основных социальных задач, которая стоит сегодня перед государством и обществом. Чтобы оперативно рассматривать проблемные вопросы межведомственного характера, а также решать бытовые и другие сложные жизненные ситуации семей мобилизованных, в Шумерле и Шумерлинском муниципальном округе были созданы муниципальные координационные центры по оказанию социально-психологической поддержки членам семей мобилизованных. Аккумулирующим пунктом помощи стал Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения.

Газета «Вперёд» связалась с директором центра, чтобы узнать подробнее о работе, которая там ведется. Елена Волкова рассказала, что на сегодняшний день составлены социальные паспорта на все семьи мобилизованных. С выездом на место специалисты выявляют нуждаемость каждой семьи в бытовой, юридической, финансовой, медицинской, социальной помощи. Ведется большая консультативная работа. Для предоставления семьям психологической поддержки специалисты центра прошли обучение. Два ребенка из семей мобилизованных во время осенних каникул отдохнули в лагере с дневным пребыванием при ШКЦСОН.



Готовность оказать помощь женщинам, которые остались одни с детьми, пока их мужья отдают долг родине, выразили и «серебряные» волонтеры. Они могут отвести малышей в садик или школу, в кружок или просто побыть с ними дома, пока мамы будут решать свои неотложные вопросы. Волонтеры обращаются к матерям, чтобы они не стеснялись просить о такой помощи.

Координационным центром в ходе составления социальных паспортов семей была выявлена нуждаемость матери одного военнослужащего в усилении инвалидности. Все материалы направлены в Шумерлинский ММЦ. Специалисты центра систематически интересуются, на какой стадии находится дело.



Также было определено, что мать другого призванного на военную службу нуждается в дровах. Этот вопрос решался совместно с Шумерлинским лесхозом. В центре отметили, что социальные паспорта семей мобилизованных постоянно актуализируются, так как нуждаемость со временем меняется, появляются новые потребности. Пока готовилась к печати статья, еще одна семья обратилась в центр за помощью дровами.



В городе и округе продолжают действовать и меры поддержки детей военнослужащих. Это бесплатное двухразовое питание в школах, освобождение от платы за посещение детского сада, ежемесячная стипендия Главы Чувашии в размере 2 тыс. рублей для школьников. Всего в Шумерле бесплатным питанием охвачены 17 детей, оформлены и поданы в Министерство образования и молодежной политики республики документы на получение стипендии в размере двух тысяч рублей на 17 обучающихся. В Шумерлинском муниципальном округе питаются бесплатно 9 детей мобилизованных граждан. В отношении 4 несовершеннолетних ведется сбор необходимых документов для выплаты им стипендии. Дошкольные учреждения в городе бесплатно посещают 19 малышей, из них один – ребенок военнослужащего из отряда «Атал», двое – дети добровольцев и остальные – из семей мобилизованных. В Шумерлинском МО дошкольную группу посещает бесплатно 1 ребенок.



Также среди мер поддержки детей мобилизованных — бесплатное посещение кружков и секций в государственных образовательных организациях Чувашии, льготное посещение организаций культуры и физкультурно-спортивного профиля. В ДЮСШ «Олимп» нам сообщили, что члены семей мобилизованных могут посещать бассейн и тренажерный зал бесплатно два раза в неделю. Для этого им нужно обратиться в администрацию учреждения и написать заявление.



Для мобилизованных граждан и ряда других военнослужащих и их семей в Чувашии разработаны меры поддержки по части ЖКХ. Это право на получение единовременных денежных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа), сохранение права нуждающихся в жилье многодетных семей с пятью и более несовершеннолетними детьми на обеспечение жильем в случае гибели старших детей в ходе СВО, приостановление обязательств по выкупу жилых помещений государственного жилищного фонда на срок мобилизации или участия в СВО, освобождение от начисления пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов на капремонт.

Напоминаем, семьи военнослужащих могут обратиться за социально-психологической поддержкой по адресу: проезд Мебельщиков, д. 9, или позвонить по телефонам: 8(83536) 2-91-27, 2-81-06 (с 08:00 до 17:00).



Если же возникли вопросы касаемо детей военнослужащих, посещающих образовательные учреждения, то нужно обращаться в отдел образования администрации города: ул. Октябрьская, д. 20, каб. № 212, тел. 8 (83536) 2-24-40 и в администрацию округа: г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. № 23, тел. 8(83536)2-26-40.



Кроме того, любой член семьи мобилизованного может обратиться на круглосуточную горячую линию #МыВместе 8-800-200-34-11, в региональный штаб #МыВместе по номерам: 8(8352) 45-13-88, 8-995-930-84-24.

Марина Ветликова.

Ольга Садовникова, мать 2 детей:

Ощутила на себе помощь от государства в плане поддержки детей.

Мы с отцом детей развелись 4 года назад. После развода не стали оформлять алименты, так как бывший муж не перестал заботиться о детях. Помогал материально и часто проводил с ними время. Однако в сложившейся ситуации мне в центре предложили всё же оформить алименты. Ожидаем решения.

Наша дочь учится во второй школе. Там дважды в день она получает бесплатное горячее питание. Также мы оформили необходимые документы для получения дочерью ежемесячной стипендии в размере двух тысяч рублей. Сын является воспитанником детсада «Сказка». Я написала заявление о том, чтобы меня освободили от родительской платы. Эти меры поддержки облегчают жизнь и помогают заметно экономить семейный бюджет.

Елена Александрина, психолог в социальной сфере ШКЦСОН: