Дружбу со спортом укрепят новые объекты

В этом месяце в Шумерлинском муниципальном округе завершилось строительство двух спортивных сооружений: спортплощадки с футбольным полем при спортивной школе им. В.Н. Ярды в Торханах и хоккейной коробки в Нижней Кумашке.

Напомним, спортплощадку начали строить в июле, подрядчиком выступила малая строительная организация «Аликовская». На это из республиканского бюджета было выделено 23,2 млн рублей, из бюджета округа – 4,5 млн рублей. Теперь современная спортивная площадка на селе выглядит не хуже городского стадиона: с искусственным газоном на поле, беговой дорожкой с покрытием, дорожкой из брусчатки, воротами, тренажерами и турниками. А еще здесь установлены скамьи для отдыха и прожекторы для яркого освещения. По периметру площадка благоустроена естественным газоном, на котором уже зеленеет благодаря плюсовым температурам газонная трава.



В Нижнекумашкинском поселении спортсооружений до недавнего времени не было вообще. Местные жители и депутаты не раз поднимали вопрос об открытии в здании старой школы в Н. Кумашке физкультурно-оздоровительного центра, но пока эта мечта остается неосуществимой. Однако построенная здесь хоккейная коробка вполне может стать первым шагом, считают кумашкинцы.



Приобрело и установило коробку с сеткой ООО «МеталлМонтажСтрой», на этот контракт при третьем уточнении местного бюджета выделили 1,3 млн рублей. Сейчас заключен контракт с ООО «ЗП Диана» на сумму 351,4 тыс. рублей, по которому ведутся работы по подведению водопровода для заливки катка, по планировке прилегающей территории, отсыпке щебнем. Позже будет проведен аукцион по выбору подрядчика для установки фонарей уличного освещения вокруг.

Средства на обслуживание обоих спортсооружений заложат в бюджете округа. Несомненно, и спортплощадка, и хоккейная коробка станут новыми точками притяжения не только сельчан-шумерлинцев, но и позволят приглашать на соревнования гостей из других муниципалитетов.

Наталья Игнатьева.