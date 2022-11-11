Святая к музыке любовь

Нашему земляку, известному композитору Чувашии Юрию Кудакову – 80!

Земляки. Какое хорошее, доброе слово! Оно означает не только географическую общность людей, а родство душ, единство корней, влюбленность в свою землю. Земляков, прославивших трудовыми делами, боевыми подвигами, талантом и мастерством шумерлинский край, немало.

8 ноября в Ходарском СДК чествовали одного из них – знаменитого композитора Чувашии Юрия Дмитриевича Кудакова. Пожалуй, в республике нет человека, которому не знакомо творчество уроженца села Ходары.



31 октября ему исполнилось 80 лет. У талантливого человека за эти годы накопилось немало заслуженных почетных регалий: лауреат премии молодежи Чувашии имени Михаила Сеспеля, заслуженный работник культуры Чувашской Республики и Российской Федерации, заслуженный деятель музыкального общества Чувашии, кандидат педагогических наук, доцент, Почетный гражданин Шумерлинского района. А в юбилейный вечер этот список пополнился почетным знаком «За заслуги перед Шумерлинским районом».



Многолетний опыт педагогической и исследовательской работы Юрий Дмитриевич отразил в 181 научном, учебно-методическом труде и пособии, им написана музыка к 33 театральным постановкам. На сегодняшний день Юрий Дмитриевич является автором музыки более 800 (!) сольных и хоровых песен на стихи чувашских и русских авторов. Им написаны более 70 песен для детей, 40 гимнов, в том числе чувашей Татарстана и Пензенской области, Аликовского, Комсомолького и других районов Чувашии.



Гости праздника в фойе дома культуры могли ознакомиться с выставкой, посвященной талантливому композитору-земляку и другим выдающимся людям шумерлинского края. Юрий Дмитриевич внимательно изучил экспонаты, похвалил организаторов за богатый материал, а на стендах, посвященных выдающимся землякам, увидел немало знакомых лиц.

Творческий вечер начался с гимна Шумерлинского района, автором музыки которого является Юрий Кудаков. Его исполнил народный хор работников культуры.



Чествовать юбиляра пришли друзья и родственники, коллеги и соратники на музыкальном поприще, работники культуры округа, школьники. Слова поздравлений прозвучали от заместителя главы администрации — начальника отдела сельского хозяйства и экологии Андрея Мостайкина, заведующего сектором культуры и архивного дела администрации Натальи Николаевой, начальника Ходарского территориального отдела Юрия Евграфова, бывшего председателя СХПК им. Ленина, заслуженного работника сельского хозяйства Чувашской Республики Ивана Арисова, сотрудницы телерадиокомпании Чувашии Ирины Лампасовой.



Помимо теплых и искренних слов поздравлений прозвучало на вечере немало прекрасных песен и мелодий, большую часть из них составили те, которые были созданы в разное время юбиляром. Их исполнили фольклорные коллективы и самодеятельные артисты клубно-досуговой системы Шумерлинского округа. Своим творчеством порадовали зрителей народный хор работников культуры и вокальный ансамбль «Родник» Ходарского СДК (руководитель — О. Кушников), народный фольклорный коллектив «Шанчăк» (руководитель — Л. Григорьева), Саланчикский народный хор (руководитель — О. Кушников), вокальный ансамбль «Мерчен» (руководитель — З. Николаева), ансамбль баянистов Саланчикской детской музыкальной школы им. Валерия Павлова (руководитель — А. Биктиморова), ансамбль народных инструментов (руководитель — В. Аршинова), солистка Зоя Павлова. Свои творческие номера для юбиляра исполнили гости из Красночетайского района Наталья Тишкина и Инна Чуракова под аккомпанемент заслуженного работника культуры Чувашии Владимира Романова. Каждый артист, каждый коллектив благодарил юбиляра за песни, которые затрагивают душу и учат любить родную землю, родные просторы и родных людей.

Музыкальные поздравления прозвучали и в исполнении заслуженного работника культуры Чувашии, аккомпаниатора Батыревского народного ансамбля песни и танца Петра Никитина, заслуженной артистки Чувашии Кати Петровой, педагога Шумерлинской школы-интерната Риммы Максимовой.



Завершая праздник, ведущие от лица всех шумерлинцев и поклонников творчества композитора пожелали Юрию Дмитриевичу здоровья, долголетия и насыщенной творческой жизни.

Юбиляр искренне поблагодарил работников культуры округа за организацию прекрасного вечера, всех зрителей — за теплый прием и пригласил 9 декабря в Чебоксары на очередной праздник, посвященный его творчеству.

Блиц-опрос:

Какими были Ваши первые шаги к музыке?

Когда учился в Ходарах, с пятого класса с ребятами бегали к гармонисту Николаю Федотову. Он очень искусно играл на гармошке. Сам же и ремонтировал. На ярмарку в Ходары тогда приходили со всей округи, была карусель там. Мы взбирались на самый ее верх, откуда обзор был лучше всего, и смотрели, как он играет. Очень мастерски играл. Думаю, так и поселилась музыка в моей душе. Всё началось оттуда.

Мы думаем, что одним из самых ярких воспоминаний детства было появление у вас первого инструмента. Расскажите, как это было?

До седьмого класса я ходил к соседям Власовым. Брат одноклассника Николай Власов как-то из командировки приехал и привез гармошку. Мы всё время ходили к нему, выпрашивали хоть потрогать её. Так я впервые взял в руки гармошку.

Мой старший брат Валентин служил в Москве в стройбате три года. Они строили там стадион «Лужники». Видя мою страсть к музыке, привез мне из Москвы гармошку фабрики «Шуя». И я до десятого класса научился играть на гармошке виртуозно.

из командировки приехал и привез гармошку. Мы всё время ходили к нему, выпрашивали хоть потрогать её. Так я впервые взял в руки гармошку. Мой старший брат Валентин служил в Москве в стройбате три года. Они строили там стадион «Лужники». Видя мою страсть к музыке, привез мне из Москвы гармошку фабрики «Шуя». И я до десятого класса научился играть на гармошке виртуозно. Какое своё произведение Вы считаете самым удачным?

Самые удачные определяют люди. Они становятся известными в народе. Их слушают, их поют. Сами знаете, какие мои песни известные. Это «Хурлăхан», «Кăвак чечексем», «Пире тăван кĕтсе тăрать», «Савни савниçĕм сан пĕлесчĕ», «Салтак саламĕсем», «Атте-анне çăкри», «Тунсăх» и другие. Их много, все не перечислить. Спасибо зрителям, слушателям, что приняли и полюбили их.

Какое произведение у Вас самое любимое?

Такой же вопрос мне задали на мое 75-летие. Я отвечу точно так же, как тогда. У композитора все произведения — его творения. Мать рождает своих детей и одинаково всех любит. Но из этих детей кто-то ярче выглядит в жизни, будет, может, великим спортсменом, музыкантом или прекрасным инженером. То же самое и у композитора. Не могу сказать, что это любимое, а это нелюбимое произведение. Они мне все дороги.

ярче выглядит в жизни, будет, может, великим спортсменом, музыкантом или прекрасным инженером. То же самое и у композитора. Не могу сказать, что это любимое, а это нелюбимое произведение. Они мне все дороги. Какой новый, последний сборник выпущен Вами?

Это сборник «Атте килĕ — эс шур хурăн» на стихи Ольги Архиповой, много лет проработавшей в Юманайской средней школе. Она супруга Севастияна Михайловича Архипова, чье имя носит сегодня Юманайская средняя школа. В этом сборнике мы издали с ней 23 произведения под аккомпанемент баяна.

Марина Ветликова.