Российский пианист и певец, композитор Денис Мажуков, сын композитора Алексея Мажукова — автора множества шлягеров советской эстрады, уроженца деревни Шумерли — побывал на родине отца.



На встрече с главой города Сергеем Яргуниным и главой администрации Валерием Шигашевым поговорили о творчестве пианиста-виртуоза, носящего титул «русский король рок-н-ролла». Сын известного советского композитора Алексея Мажукова успел поработать в группе «Браво», создать один из лучших рок-н-ролльных ансамблей страны «Off Beat», а также выступить на разогреве на российских концертах американских звезд джаза и рок-н-ролла.



Известный музыкант побывал в местной кузнице талантов — Детской школе искусств, где не только познакомился с творчеством юных шумерлинцев, но и сам исполнил пару композиций в стиле традиционного рок-н-ролла, буги-вуги и ритм-н-блюза.

Источник: телегам-канал «Город Шумерля».