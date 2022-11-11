11 Ноя

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» представит Чувашскую Республику во Всероссийском конкурсе «Лидер качества в здравоохранении»

В связи с этим, огромная просьба, давайте дружно проголосуем сами и привлечем максимум своих контактов (друзей, знакомых, коллег, детей и т. д.). Заранее большое спасибо! 

Ссылка https://mk.mediexpo.ru/konkurs/vote.php

Автор записи: anna

Похожие записи '