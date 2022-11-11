«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» представит Чувашскую Республику во Всероссийском конкурсе «Лидер качества в здравоохранении»

В связи с этим, огромная просьба, давайте дружно проголосуем сами и привлечем максимум своих контактов (друзей, знакомых, коллег, детей и т. д.). Заранее большое спасибо!
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