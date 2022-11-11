По следам строителей Сурского оборонительного рубежа

Сегодня на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Соснячок» прошла республиканская квест-реконструкция «Последам строителей Сурского оборонительного рубежа».

Цель реконструкции — увековечивание памяти трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Это один из способов привлечь внимание общественности к истории страны и Чувашской Республики.

Организаторами квеста совместно с учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» Минобразования чуваши являются отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерли, Центр детского творчества и школа № 3. Участие в проведении реконструкции приняли и общественные организации: Товарищество офицеров — выходцев из Чувашии «Сыны Отечества», Совет ветеранов и Шумерлинские отделения союза краеведов и Союза женщин Чувашии.

На торжественном открытии участников мероприятия приветствовали глава администрации города Валерий Шигашев, глава города Сергей Яргунин, директор УМЦ военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» Александр Мокрушин, краеведы Шумерли.

Для участия в реконструкции собрались 32 команды из 17 районов и городов республики.

Квест представлял собой движение по станциям. Всего командам нужно было пройти 14 станций – 14 конкурсных испытаний.



Конкурсаны представляли жюри литературно-музыкальные композиции и театрализованное прочтение стихотворений, копали окоп, демонстрировали умения оказывать первую медицинскую помощь, рассказывали о строителях Сурского оборонительного рубежа, отвечали на вопросы интеллектуальной викторины «Рубежи Победы», ориентировались на местности и соревновались на знание лекарственных растений и т. д.

Участникам реконструкции была предложена полевая кухня. После вкусной каши и горячего чая с новыми силами принимались они за испытания. Изведали каши в полевых условиях и гости мероприятия.



Все команды в ходе квеста-реконструкции показали прекрасные знания в том или ином испытании. Лучшим были вручены дипломы победителей и призёров.

Реконструкция напомнила молодому поколению о непростых страницах нашей истории, о подвиге народа в военное время.

Марина Ветликова.







