Определился чемпион турнира

2 и 3 ноября в ДЮСШ «Олимп» прошел традиционный, шестнадцатый по счету, баскетбольный турнир города Шумерли, посвященный памяти тренера-преподавателя С.И. Филатова.

По итогам квалификационных игр, прошедших 2 ноября, в финал вышли команды из Саранска, Арзамаса, Йошкар-Олы и Кировской области. В итоге чемпионом турнира стали йошкаролинцы, «серебро» — у арзамасских баскетболистов, «бронзу» завоевала команда из Саранска. Четвертое место — у кировчан, на пятом и шестом местах — команды из Шумерли и Ульяновской области. Судейской бригадой выявлены лучшие игроки команд, занявших 1-4 места. Ими стали Дмитрий Коробков (Саранск), Иван Самойлов (Арзамас), Ярослав Подоплелов (Йошкар-Ола) и Никита Мотов (Кировская область).



Победители и призеры турнира, посвященного памяти С.И. Филатова, награждены медалями и грамотами, а также памятными кубками от организаторов турнира.



Источник: gshum.cap.ru.