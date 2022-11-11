Музыка стала для него смыслом жизни и творчества

Композитор Юрий Кудаков относится к детям войны, родился в Ходарах в 1942 году в многодетной крестьянской семье.

Юрий Дмитриевич вспоминает: «В нашей семье было восемь детей. Отец и мать были простыми колхозниками, ценителями музыки, хорошо пели чувашские народные песни. Время было послевоенное, как и многие люди, жили бедно. Своих музыкальных инструментов у нас в семье не было. Играть на балалайке, гармошке учились на инструментах соседей. Старший брат Валентин умел играть на нескольких музыкальных инструментах. Со своими друзьями он, помню, даже организовал квартет балалаечников. Когда они играли и пели, мы, детвора, не могли усидеть на месте: пели, танцевали вместе с ними. А по вечерам улицы послевоенного села наполнялись мелодиями гармошки, молодежь выходила на гуляния».

В средней школе Кудаков был в числе комсомольских активистов: являлся редактором общешкольной стенной газеты, участвовал в литературном кружке, в кружке художественной самодеятельности. В те годы в Ходарскую среднюю школу приезжали известные чувашские поэты и писатели, среди которых особенно запомнились ему Петр Хузангай, Валентин Урдаш, Алексей Воробьев. Под их влиянием начиная с пятого класса он стал писать небольшие заметки в райгазету «Социалистический труд», затем в республиканские газеты «Коммунизм ялавӗ» и «çамрăк коммунист».

Окончив сельскую школу в 1959 году, Юрий поступил на музыкальное отделение Канашского педучилища, по окончании которого остался здесь работать. Он вёл класс баяна на музыкальном, дошкольном и школьном отделениях педучилища и параллельно уроки пения и музыки в базовой школе педучилища, приобретал ценный педагогический опыт преподавания и общественной работы.

В 1963 году он поступил на музыкально-педагогический факультет Казанского педагогического института. В годы учебы (1965–1967 гг.) работал руководителем ансамбля баянистов профтехобразования Казани. Под его руководством коллектив дважды становился лауреатом республиканских фестивалей, выступал на заключительном концерте в Москве.

В 1967 году Юрий Дмитриевич получил высшее музыкальное педагогическое образование и был направлен на работу в ЧГПИ им. И.Я. Яковлева на кафедру музыкальных инструментов, где проработал почти 50 лет в качестве преподавателя, доцента. За годы работы в педвузе принял участие в подготовке тысячи учителей музыки, в приобщении их к музыкальной, традиционной педагогической культуре чувашского народа, активно участвовал в жизни факультета, города и республики.

Многолетний опыт педагогической и исследовательской работы Ю. Д. Кудаков отразил в научных, учебно-методических трудах и пособиях. Среди них наиболее популярными являются «Чувашское народное песенное творчество в формировании эстетической культуры школьников», «Детские музыкальные инструменты в формировании эстетической культуры школьников», «Музыка», «Школьные песни», «Беседы о музыке», «Песня – друг школьника», адресованные школьным учителям музыки, руководителям детских хоров, ансамблей. Юрий Дмитриевич в 1998 году под руководством профессора И.В. Павлова успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. В вузе под руководством Ю. Кудакова студенты выполняли курсовые, выпускные квалификационные работы, приобщались к исследовательской деятельности в области музыкального воспитания обучающихся. У него много учеников, ставших известными учителями, руководителями школ, детских музыкальных коллективов, творческими работниками.

Продолжают педагогическую династию и дети Юрия Дмитриевича. Сын окончил технолого-экономический факультет ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, дочь стала учителем русского языка и литературы, окончила аспирантуру и ныне готовится к защите кандидатской диссертации.

В 2016 году Ю.Д. Кудаков выпустил книгу о своём младшем брате – Дмитрии Дмитриевиче, который отличался музыкальным талантом и даром сочинять музыку. К сожалению, он очень рано ушел из жизни. А написанные им более шестидесяти песен продолжают жить в народе. В фонде чувашского радио хранятся двадцать его песен.

По воспоминаниям Юрия Дмитриевича, своё первое музыкальное произведение он сочинил в 1960 году. На написание музыки его вдохновило стихотворение Валентина Урташа «Сӗрме купăс».

Более 300 произведений композитора записаны в фонде Чувашского радио и телевидения, исполняются многими известными артистами республики.

Одно из недавних произведений – песня «Аякри чан сасси» (стихи О. Кульева) — посвящена трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Свое 80-летие Ю.Д. Кудаков встречает в расцвете творческих сил. Многочисленные ученики, почитатели его таланта, желают ему крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов. И мы присоединяемся к этим поздравлениям.

И. Павлов,

доктор пед. наук, профессор ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,

М. Иванова,

педагог-исследователь.