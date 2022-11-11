Известный российский музыкант дал концерт в Детской школе исскуств на малой родине в Чувашии

ОльгаДмитриеваАвтор

Сегодня в ДШИ № 1 с потрясающим концертом побывал особенный гость — известный российский музыкант, пианист, певец, композитор Денис Мажуков.

Денис – сын нашего земляка, прославленного советского композитора-песенника Алексея Мажукова, уроженца деревни Шумерли. На малую родину Денис приезжает не впервые.



Для шумерлинских зрителей музыкант исполнил несколько композиций в стиле рок-н-ролла, блюза, джаза и буги-вуги, продемонстрировав виртуозное владение фортепиано и своим голосом.Бесспорно, музыке талантливый исполнитель отдается весь без остатка.



В течение концерта Денис Мажуков не только музицировал, но и активно общался со зрителями, тепло принимавшими почетного гостя. С особым теплом музыкант поделился воспоминаниями о своем отце и исполнил несколько его песен. Зрители с удовольствием подпевали артисту, а под исполнение рок-н-ролла и танцевали. Концерт стал по-настоящему уникальным подарком всем присутствовавшим. В свою очередь педагогический коллектив ДШИ подготовил для гостя несколько сюрпризов, среди которых — написанный специально к сегодняшней встрече преподавателем Олегом Поляковым портрет музыканта.

Ольга Дмитриева.







