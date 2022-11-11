Две правды одного двора, или Аргументы против фактов

Теме благоустройства на страницах нашей газеты уделяется самое пристальное внимание. Корреспонденты, кроме описания положительных примеров облагораживания дворовых территорий и общественных пространств, охотно откликаются на обращения граждан разобраться в конфликтных ситуациях и посодействовать в решении возникающих проблем.

В начале этой недели жильцы дома № 6 по ул. Интернациональной (ТСЖ «Сокол») обратились в редакцию газеты «Вперёд» с жалобой на некачественно проделанную работу по благоустройству своей дворовой территории. Основная претензия к подрядчику – ООО «Фабрика мебели «Шумерлинская» — качество уложенного асфальта. По мнению жильцов, укладка асфальтового покрытия производилась с нарушением технологии: старый асфальт снят не был, новый уложен «заплаточным» методом и недостаточно раскатан, вследствие чего получилось много ям и дыр, а после дождей стоят лужи… Местами осталась асфальтная крошка, которая легко выметается метлой дворника. А факты – вещь упрямая. Жильцы беспокоятся, что уже до первой весны от нового асфальтового покрытия не останется ничего.



«Канализационные колодцы, расположенные в палисаднике, остались глубоко в земле, — выражают жильцы далее свои претензии. — Наверняка будут накапливаться талая вода и грязь, в результате чего — затапливаться территория».



Вместе с тем жильцы дома признают, что в произведенном благоустройстве дворовой территории есть не только минусы, но и плюсы: построены две парковочные площадки, установлены бортовые камни, демонтировано газонное ограждение, произведены работы по освещению. С торца дома, по проезду Мебельщиков, обустроен тротуар, щебнем засыпана глубокая яма на прилегающей к дому проезжей части. Но качество асфальтобетонного покрытия, уложенного посередине двора взамен старого, жильцы принять не могут.



Наша газета побывала на месте и постаралась разобраться в ситуации, пригласив для разговора обе стороны возникшего конфликта. С предъявляемыми к ремонтным работам претензиями руководитель ООО «Фабрика мебели «Шумерлинская» Андрей Кузнецов категорически не согласен.



Так называемый крупнощебёночный асфальт, объяснил руководитель подрядной организации, имеет пористую структуру и поэтому у него не очень презентабельный внешний вид, но он ничем не уступает более высококачественному асфальту. Местами образовавшаяся асфальтная крошка, по словам А. Кузнецова, ничем не грозит. На данном этапе необходимо заасфальтированную территорию обработать специальной битумной эмульсией, получаемой путем смешивания битума и водного раствора эмульгатора, что и будет сделано в ближайшие дни. «Смесь обладает хорошими клеящими свойствами, — уверил жильцов подрядчик. — Вода высохнет, битум останется». Асфальтные «заплатки» возле подъездов А. Кузнецов объясняет особенностями работы машины-укладчика.



Следующая претензия – глубоко зарытые канализационные колодцы в палисаднике — к компетенции подрядчика не относится, это вопрос к МУП «Чистая вода».

Тем не менее аргументы руководителя подрядной организации жильцы дома не приняли и обратились в администрацию города с официальной просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять меры по устранению недостатков произведенных в их дворе работ.

Разрешить конфликт и расставить все точки над i в данном вопросе поможет, пожалуй, только позиция администрации как заказчика или независимая экспертиза. Газета будет держать ситуацию на контроле и следить за её развитием. А пока у каждой стороны своя правда.

P.S. Поскольку работы по благоустройству еще не окончены, внешний вид половины дворовой территории ТСЖ «Сокол» какой-то неухоженный и даже полуразрушенный. Руководитель подрядной организации уверил жильцов, что к 15 ноября все намеченные в рамках контракта работы — озеленение дворовой территории, установка ограждения, скамеек и урн — будут завершены в полном объеме.

Ольга Дмитриева.