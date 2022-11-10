Чувашскую Республику в финале конкурса «Флагманы дополнительного образования» представит команда Новошимкусской средней школы Яльчикского района

По итогам дистанционного тестирования определены 200 финалистов Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы дополнительного образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Теперь конкурсантам предстоит выступить в финале. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
В конкурсе предусмотрены два варианта участия – командное и индивидуальное. Система дополнительного образования – это 16 миллионов детей, 250 тысяч педагогов наставников и 50 тысяч организаций. Это не только Дворцы творчества с большим количеством тематических направлений или специализированные комплексы дополнительных занятий по разным профилям в крупных образовательных организациях, она пронизывает разноуровневые образовательные площадки вплоть до сельских школ и индивидуальных занятий. Поэтому наряду с уже сложившимися командами, представляющими педагогические коллективы, любой специалист, реализующий программы дополнительного образования, может участвовать в конкурсе индивидуально.
Обязательным условием командного участия является наличие в составе команды четырех специалистов одной образовательной организации, реализующей дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы – вне зависимости от типа и ведомственной принадлежности организации. При этом в команде предполагается не менее одного представителя администрации, педагоги дополнительного образования.
Пять направлений конкурса сформированы по следующим вызовам: «Сохранение культурно-исторического наследия народов России», «Достижение целей в области устойчивого развития», «Профессиональное самоопределение детей и подростков», «V четверть», «Развитие научно-технического творчества детей и подростков». По каждому вызову из общего количества сформированных команд в финал прошли 8 (всего 160 человек), показавших на этапе дистанционного тестирования наилучшие результаты. Также из общего числа индивидуальных участников, в финальный этап вышли соответственно, по 8 человек каждый вызов (всего 40 человек), которые наиболее успешно прошли тесты.
«В период заявочной кампании на участие в конкурсе зарегистрировалось более 16 тысяч человек (16 041) из всех регионов России. Самым популярными вызовами, набравшими наибольшее количество заявок, стал «V четверть» – занятость школьников во время каникул (почти 4 000 участников). Самый молодой участник конкурса – Адам Хасинов из Чеченской Республики, ему 19 лет, он педагог ГБУ ДО «Республиканского детско-юношеского центра», Ольга Клушина из МБУ ДО «Таганрогская детская школа искусств» является самой опытной участницей, ей 66 лет, – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – В финале участникам предстоит проявить себя, продемонстрировав как профессиональную, так и личностно-психологическую подготовку. Уверен, что конкурс станет эффективной коммуникационной платформой для педагогов и управленцев сферы дополнительного образования детей. Желаю всем участникам, прошедшим в финал, ярких впечатлений, новых знакомств и, конечно, победы!»
Чувашскую Республику в финале конкурса представят:
Команда Шимкусцы
- Ефимова Анфиса Николаевна, МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики», руководитель учреждения
- Дмитриев Геннадий Васильевич, МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики», педагог
- Корнилова Евгения Николаевна, МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики», заместитель руководителя учреждения
- Курчин Владимир Николаевич, МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики», педагог
Рейтинги финалистов формировались исходя из суммарного командного балла (сумма баллов четверых участников одной команды), в случае индивидуального участия учитывался суммарный балл по итогам дистанционного тестирования.
Выполняя задания дистанционного этапа, участники продемонстрировали свои знания по психолого-педагогическим и экономико-правовым аспектам организации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам, общекультурным основам, а также функциональной грамотности.
Финалистов ждут три конкурсных этапа. Перед каждым испытанием будет проведена образовательная сессия от ведущих экспертов в сфере дополнительного образования.
Победители получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию. Кроме того, они войдут в профильную экспертную сеть экосистемы президентской платформы «Россия – страна возможностей». Лауреаты проекта также смогут отправиться в туристические поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».
Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы дополнительного образования» стартовал в ноябре 2021 года. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев и педагогов системы дополнительного образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма.
Информационная справка
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
За 4 года работы платформы участниками её проектов стали более 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», платформа «Другое дело», Международный строительный чемпионат, проект «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа» и проект «Открываем Россию заново», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.
В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».
В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан департамент оценки и методологии. Его задачами являются разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. В вузах в 30 регионах страны создано более 60 центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций студентов.