Чувашскую Республику в финале конкурса «Флагманы дополнительного образования» представит команда Новошимкусской средней школы Яльчикского района

По итогам дистанционного тестирования определены 200 финалистов Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы дополнительного образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Теперь конкурсантам предстоит выступить в финале. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

В конкурсе предусмотрены два варианта участия – командное и индивидуальное. Система дополнительного образования – это 16 миллионов детей, 250 тысяч педагогов наставников и 50 тысяч организаций. Это не только Дворцы творчества с большим количеством тематических направлений или специализированные комплексы дополнительных занятий по разным профилям в крупных образовательных организациях, она пронизывает разноуровневые образовательные площадки вплоть до сельских школ и индивидуальных занятий. Поэтому наряду с уже сложившимися командами, представляющими педагогические коллективы, любой специалист, реализующий программы дополнительного образования, может участвовать в конкурсе индивидуально.

Обязательным условием командного участия является наличие в составе команды четырех специалистов одной образовательной организации, реализующей дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы – вне зависимости от типа и ведомственной принадлежности организации. При этом в команде предполагается не менее одного представителя администрации, педагоги дополнительного образования.

Пять направлений конкурса сформированы по следующим вызовам: «Сохранение культурно-исторического наследия народов России», «Достижение целей в области устойчивого развития», «Профессиональное самоопределение детей и подростков», «V четверть», «Развитие научно-технического творчества детей и подростков». По каждому вызову из общего количества сформированных команд в финал прошли 8 (всего 160 человек), показавших на этапе дистанционного тестирования наилучшие результаты. Также из общего числа индивидуальных участников, в финальный этап вышли соответственно, по 8 человек каждый вызов (всего 40 человек), которые наиболее успешно прошли тесты.

«В период заявочной кампании на участие в конкурсе зарегистрировалось более 16 тысяч человек (16 041) из всех регионов России. Самым популярными вызовами, набравшими наибольшее количество заявок, стал «V четверть» – занятость школьников во время каникул (почти 4 000 участников). Самый молодой участник конкурса – Адам Хасинов из Чеченской Республики, ему 19 лет, он педагог ГБУ ДО «Республиканского детско-юношеского центра», Ольга Клушина из МБУ ДО «Таганрогская детская школа искусств» является самой опытной участницей, ей 66 лет, – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – В финале участникам предстоит проявить себя, продемонстрировав как профессиональную, так и личностно-психологическую подготовку. Уверен, что конкурс станет эффективной коммуникационной платформой для педагогов и управленцев сферы дополнительного образования детей. Желаю всем участникам, прошедшим в финал, ярких впечатлений, новых знакомств и, конечно, победы!»

Чувашскую Республику в финале конкурса представят:

Команда Шимкусцы

Ефимова Анфиса Николаевна, МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики», руководитель учреждения

Дмитриев Геннадий Васильевич, МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики», педагог

Корнилова Евгения Николаевна, МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики», заместитель руководителя учреждения

Курчин Владимир Николаевич, МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики», педагог

Рейтинги финалистов формировались исходя из суммарного командного балла (сумма баллов четверых участников одной команды), в случае индивидуального участия учитывался суммарный балл по итогам дистанционного тестирования.

Выполняя задания дистанционного этапа, участники продемонстрировали свои знания по психолого-педагогическим и экономико-правовым аспектам организации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам, общекультурным основам, а также функциональной грамотности.

Финалистов ждут три конкурсных этапа. Перед каждым испытанием будет проведена образовательная сессия от ведущих экспертов в сфере дополнительного образования.

Победители получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию. Кроме того, они войдут в профильную экспертную сеть экосистемы президентской платформы «Россия – страна возможностей». Лауреаты проекта также смогут отправиться в туристические поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы дополнительного образования» стартовал в ноябре 2021 года. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев и педагогов системы дополнительного образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма.

Информационная справка

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 4 года работы платформы участниками её проектов стали более 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», платформа «Другое дело», Международный строительный чемпионат, проект «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа» и проект «Открываем Россию заново», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан департамент оценки и методологии. Его задачами являются разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. В вузах в 30 регионах страны создано более 60 центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций студентов.