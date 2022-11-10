Чувашская кухня всем народам по вкусу

Россия — многонациональная страна. И каждый народ, проживающий на её территории, несёт уникальные традиции, связанные в том числе с кулинарией. Среди представителей этнических групп широко распространены как блюда исконно русской кухни, так национальной. А оригинальные рецепты передаются их из поколения в поколение.

Наша традиционная чувашская кухня формировалась на протяжении нескольких веков и переняла кулинарные традиции своих соседей: русских, мордвы, татар, удмуртов, марийцев. Но эти заимствования не лишили её национального колорита, а лишь разнообразили.

«Издавна наш народ занимался животноводством и земледелием. Поэтому в национальной кухне всегда были разнообразные блюда из мяса, субпродуктов, круп, молока и овощей. К большой радости, уникальные рецепты многих блюд сохранили наши прабабушки, бабушки, мамы. Как в детстве, так и сегодня на наших столах стоят какай- шÿрпе, шӑртан, хуплу, хуран кукли и другие национальные яства. Я считаю, что этот элемент национальной идентичности нам важно сохранить», — говорит заслуженный работник культуры Чувашской Республики, член Союза журналистов и Союза писателей России Лидия Филиппова.

Самое известное чувашское блюдо из мяса — это шӑртан. Его делают в течение нескольких часов путём медленного запекания бараньего желудка, начиненного мясом и чесноком. Из выпечки стоит отметить кукӑль — пирог с крупой, капустой или ягодами; хуплу — пирог с начинкой из картофеля, мяса и лука; пÿремеч — ватрушку с творожной начинкой. Супы готовят на мясном или рыбном бульонах с приправами, они называется яшка, похлебка с клецками — шÿрпе, суп из субпродуктов — какай-шÿрпи.

«Я довольно давно живу в Чувашии, и местная кухня пришлась мне по вкусу. Как и казахи, чуваши знали толк в мясе и в здоровом питании. Шÿрпе, шӑртан, хуран кукли — всё это я люблю и ем с удовольствием. Прекрасно понимаю, почему слава названных блюд распространилась далеко за пределы республики. А когда моя супруга готовит хуплу, — это вообще праздник. Наесться можно одним только ароматом!», — поделился член Общественной палаты Чувашской Республики Шарипжан Касанов.