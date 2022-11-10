После сообщения жителей набережную расчистили от шин

Старые покрышки на берегу Волги в Чебоксарах стали причиной для беспокойства горожан. Безответственные автовладельцы выбросили отслужившие свой срок шины прямо в реку. Об этом инциденте в одном из популярных пабликов республики сообщила местная жительница.

Она выложила фотографию и написала комментарий: «Если с улицы Афанасьева спуститься к Волге, то на берегу реки можно увидеть выброшенные 8 автомобильных шин, которые считаются повышенным классом опасности для экологии».

Сотрудники Центра управления регионом Чувашской Республики зафиксировали обращение и передали на исполнение администрации города Чебоксары.

Проблема была оперативно решена: покрышки собраны и вывезены. Теперь живописная береговая линия столичной набережной продолжает радовать своих посетителей.

Отметим, тема уборки и вывоза ТКО среди жителей республики остается одной из популярных. С начала года ЦУР Чувашии зафиксировал и обработал более 1,2 тыс. обращений этой тематики, из них через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 914 сообщений, в социальных сетях — 328.