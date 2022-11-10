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Олег Николаев дал старт Всероссийской акции «Ёлка желаний»

Глава Чувашии Олег Николаев второй год подряд принял участие в пресс-конференции, посвященной началу ежегодной Всероссийской предновогодней акции «Ёлка желаний». В этом году она стартует уже в пятый раз.

Он заявил, что Чувашия третий год принимает в проведении акции активное участие. «В качестве Главы Чувашской Республики участвую в акции третий год. В 2020—2021 годах смог лично поздравить пятерых детей. А всего по республике за два года в рамках акции было исполнено не менее 500 желаний. Каждый год акция набирает обороты, и я уверен, что в этом году у неё будет ещё больше участников», — сказал руководитель региона.

Олег Николаев также поддержал организаторов акции в том, что в этом году необходимо уделить особое внимание детям мобилизованных бойцов, добровольцев, исполняющих воинский долг на специальной военной операции. «В Чувашской Республике следующий год будет посвящен Году счастливого детства. И мы, прежде всего, хотим организовать целостную систему сопровождения каждого ребенка с точки зрения его личной траектории развития. Чтобы дети, независимо от того, в какой семье и где они проживают, чувствовали себя счастливыми, чувствовали внимание взрослых и государства», — заметил Глава Чувашии.

Акция «Ёлка желаний» запущена благотворительным проектом «Мечтай со мной» в 2018 году. Её соорганизаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей» и Федеральное агентство по делам молодежи. Поддержку акции оказывает Президент России Владимир Путин.

В этом году заявки для участия в акции будут приниматься с 10 ноября по 10 декабря 2022 года на официальном сайте проекта елкажеланий.рф. Акция продлится до 28 февраля 2023 года, но, как рассказал заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, первые мечты её участников будут исполнены уже 5-7 декабря в рамках международного форума «Мы вместе».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.