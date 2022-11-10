Указом Главы Чувашии единовременная выплата в 50 тыс. рублей полагается всем мобилизованным. Члены экспертного клуба республики отмечают, что данное решение своевременное и необходимое.

Заместитель председателя комиссии по экономической политике и развитию предпринимательства Общественной палаты Чувашской Республики Марина Аниченкова: «Решение Главы Чувашии об установлении единовременной помощи мобилизованным — решение своевременное и необходимое. Действительно, эта сумма позволит получить возмещение личных затрат по сбору мужчин в пункты военной подготовки, а также одиноким молодым мужчинам получить выплаты наряду с семейными, которые получают пособия на детей. Эта сумма поможет почувствовать мобилизованным ребятам заботу и внимание от республики».

Помощник члена Общественной палаты Чувашской Республики Дмитрий Кудряшов: «Решение Главы Чувашии Олега Николаева о предоставлении единовременной денежной выплаты мобилизованным жителям республики в размере 50 тысяч рублей своевременное и верное. Да, Указом Президента России Владимира Путина участники специальной военной операции обеспечены денежным содержанием, полностью соответствующим их личному вкладу в боевые действия. Но не менее важно, чтобы бойцы ощущали плечо родного региона, были твердо уверены, что дома ждут с победой и поддержат их семьи. И сумма не столь в самом деле важна, как важен знак, что будущие ветераны и их близкие всегда будут в центре внимания властей Чувашии».

Источник: opchr21.ru.