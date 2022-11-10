Мама из Новочебоксарска поделилась секретами воспитания ребенка-героя

В Чувашии у многих на слуху история семиклассника Макара Мушкова из Новочебоксарска, спасшего летом 4-летнего мальчишку. Подросток отдыхал у пруда в Марий Эл и бросился на подмогу к малышу, когда тот начал тонуть.

Спас и спас, подумал, видимо, парнишка, и никому не рассказал о произошедшем. Но история все же стала достоянием общественности: сначала Макара чествовали на школьной линейке, а недавно отметили медалью «За проявленное мужество» в Совете Федерации. Награду ему вручили сенатор от Чувашской Республики Николай Владимиров и Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.

Как же становятся героями? Что такого рассказывают вечерами ребенку родители, от чего он вырастает неравнодушным к чужому горю? Об этом «СЧ» рассказала мама Макара Татьяна.

«У нас самая обычная семья, я швея, папа предприниматель», – начала она свой рассказ. Правда, в «обычной» семье, как выяснилось, трое детей, Макар среди них самый взрослый. А когда отец уезжает в командировку, подросток и вовсе остается за главного. Ну и, конечно, детей Мушковы всегда учат помогать людям.

Еще мальчишка общительный, по-хорошему неусидчивый (на церемонии награждения в Москве он перезнакомился почти со всеми) и неравнодушный. Татьяна вспомнила случай в маршрутке, когда Макар взял денег у вошедшего дедушки, оплатил ему проезд и вернулся с билетом. Потом всю дорогу слушал рассказы пожилого человека – «интересно же»!

Физическое развитие у семиклассника тоже под стать званию героя. Он хорошо плавает (научила бабушка, а потом его возил в бассейн папа), с четырех лет занимался дзюдо и сейчас изучает боевое самбо.

При всем при этом Макар себя героем не считает. Герои, по его словам, – это военные, те, кто защищает Родину. Да и вообще, «ничего такого, так бы поступил каждый». Мама Таня с этим не очень согласна: говорит, она бы побоялась лезть в воду. Сыном при этом, конечно, гордится и называет молодцом, но все же просит не зазнаваться.

Какие яркие впечатления остались у мамы и сына от награждения в Москве? Как рассказала Татьяна, это был их первый полет на самолете. А еще запомнилось общение с ребятами со всей страны – с детьми, которых объединяет Россия и наличие доброго сердца. Все они передружились и договорились продолжить делать хорошие дела, чтобы через год встретиться в Совете Федерации снова.

Макару поездка пошла только на пользу, делится выводами мама. Он и прежде собирался стать военным, а сейчас это намерение только укрепилось. Парнишка удостоверился, что нужно хорошо учиться и обязательно стремиться вперед. А в семье теперь только и разговоров, что о службе, ВДВ, МЧС, армии…

Источник: sovch.chuvashia.com.