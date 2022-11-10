В рамках месячника белой трости в республике проводятся мероприятия

С 15 октября по 13 ноября 2022 г. в России традиционно отмечается Месячник белой трости, призванный обратить внимание общества на проблемы инвалидов по зрению.

Белая трость – трость белого цвета, которая используется как идентификационное и вспомогательное средство при передвижении людьми, имеющими серьёзные нарушения зрения, в том числе полностью слепыми.

В рамках месячника белой трости организациями социального обслуживания, учреждениями в сфере культуры, образования республики проводятся различные мероприятия, направленные на интеграцию людей с особенностями здоровья, повышение их социальной активности.

В республике уже более 90 лет осуществляет свою деятельность Чувашское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», основной задачей которого является защита прав и интересов инвалидов по зрению. Сегодня Чувашское отделение объединяет более 2300 инвалидов по зрению.

В регионе реализуются проекты, направленные на адаптацию инвалидов по зрению. Например, в 2018 году реализуется проект «Вижу яркий мир», направленный на реализацию программы психофизиологической коррекции для слепых и слабовидящих граждан, проживающих в г. Чебоксары. В рамках данного проекта еженедельно в Чувашской республиканской специальной библиотеке им. Л.Н. Толстого с членами Регионального отделения общества слепых специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения г. Чебоксары проводят занятия, на которых занимаются вязанием, оригами, создают поделки из различных материалов.

24 ноября т.г. в Чувашской республиканской специальной библиотеке им. Л.Н. Толстого состоится в семинар «Технические средства реабилитации и их роль в жизни инвалидов по зрению», в котором примут участие представители Фонда социального страхования по Чувашской Республике и органов исполнительной власти Чувашии.

Минтруд Чувашии.