Процедура признания гражданина нуждающимся в соцобслуживании станет проще

Минтруд предлагает сократить перечень документов, которые предоставляются гражданином для принятия решения о нуждаемости в социальном обслуживании. Сейчас для признания нуждающимся в соцобслуживании необходимо предоставить справку о доходах. Предлагается при наличии согласия гражданина запрашивать сведения о доходах в рамках межведомственного взаимодействия.

Также проектом приказа предлагается изменить форму заявления о предоставлении социальных услуг. Из заявления исключается требование об указании формы социального обслуживания. Так сейчас есть требование выбрать одну форму социального обслуживания на дому, в полустационарной или в стационарной форме. Однако на практике социальные услуги могут предоставляться гражданам с учетом их нуждаемости в различных формах социального обслуживания одновременно, например в надомной и полустационарной форме. Социальные услуги могут оказываться одной или несколькими организациями соцобслуживания.

Напомним, гражданин признаётся нуждающимся в социальном обслуживании на основании заявления гражданина в случае наличия обстоятельств, которые ухудшают либо могут ухудшить его жизнедеятельность.

Источник: cap.ru.