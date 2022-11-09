Прием заявок на II конкурс пресс-секретарей Чувашии продлен до 11 ноября

Заявочная кампания II республиканского конкурса профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью «PRофи-21» продлится до 11 ноября включительно, а 2 декабря состоятся очный этап и финал конкурса. На сегодняшний день подано 78 заявок.

К участию в конкурсе приглашаются работающие в области связей с общественностью и в смежных областях специалисты органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, студенты и учащиеся.

Если в прошлом году участники конкурса оценивались в трех номинациях – органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления, бизнес и подведомственные учреждения, то в этом году принято решение ввести дополнительную номинацию для студентов и учащихся 10-11 классов, в том числе членов медиаклубов, медиацентров и медиастудий.

Претерпели изменения конкурсные задания, которые обещают сделать конкурс более интересным: было решено в очный этап включить новое испытание – симуляцию разговора конкурсантов с журналистом СМИ на заданную тему (решение определенной коммуникационной задачи).

Специалисты в области связей с общественностью, изъявившие желание участвовать в конкурсе, на сайте конкурса заполняют Анкету участника, загружают видеоприветствие на тему «Я – специалист по связям с общественностью. Зачем мне такая работа?», а также презентацию проекта на одну из двух заданных тем – «Продвижение тематики предстоящего Года в Чувашской Республике» или «Чувашия – место для жизни», проходят онлайн-тестирование на знание основ связей с общественностью. Имеется также телеграм-канал конкурса.

Как и в прошлом году, в членах жюри остаются Олег Полетаев, первый вице-президент НП «РАСО» (председатель комиссии), Кирилл Истомин, первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» (заместитель председателя), Елена Барсегова, руководитель направления региональных коммуникаций Департамента коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей», Юлия Грязнова, руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты», Лариса Катышева, директор Центра современных коммуникаций ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», Алексей Кутаев, руководитель проектов ООО «Интегрум медиа», Юлия Оглоблина, руководитель редакции региональной информации ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня», Владимир Томилов, PR-директор НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Андрей Цицинов, руководитель редакции региональных новостей ФГУП «ИТАР-ТАСС», Роман Черниговцев, советник по коммуникациям при ректорате ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Екатерина Дворникова, генеральный директор экспертной консалтинговой компании «Дворникова и партнёры», Михаил Канавцев, руководитель направления по подготовке кадров в области интернет-коммуникаций департамента образовательных проектов Мастерской управления «Сенеж», руководитель проекта «Мастерская новых медиа», Ольга Салтыкова, директор ООО «Бизнес-диалог» и другие. К ним в этом году присоединились Дарья Кислицына, директор департамента региональных программ АНО «Экспертный институт социальных исследований», Яна Харина, PR-директор ООО «ПУСК» (часть Группы ВТБ), основатель коммуникационного сообщества Санкт-Петербурга #prspb, Анна Ковтунова, руководитель службы образовательных проектов RT, Андрей Лавров, старший директор по коммуникациям Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», представители органов исполнительной власти Чувашии, вузов, главные редакторы газет «Грани» и «Советская Чувашия», победители конкурса прошлого года. В списке экспертов, оценивающих групповую работу, появятся и психологи.

Справочно: Решение о проведении Конкурса было закреплено указом Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым, подписанным 28 июля 2021 года, в День PR-специалиста. Первый республиканский конкурс профессионального мастерства «PRофи-21» состоялся в 2021 году. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения специалистов, демонстрирующих высокий уровень профессиональных компетенций и практических навыков в области связей с общественностью.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.