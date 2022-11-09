Плюсы института централизации государственных и муниципальных закупок введённого в целях реализации принципов эффективности и единства закупок неоспоримы

С внедрением централизации повышается качество закупочной деятельности и эффективность расходования бюджетных средств. За счет оцифровки процессов повышается прозрачность работы бюджетных денег, исключается или сводится к минимуму бумажный документооборот.

В условиях санкционного давления сфера государственных и муниципальных закупок приобретает особенную значимость как один из действенных механизмов поддержки российской экономики.

С недавних пор всеми преимуществами цифровизации закупочного процесса смогли воспользоваться в Чувашии, где за период 2020—2022 гг. удалось полностью цифровизировать и систематизировать закупочный процесс. Эту задачу обозначил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

На первом этапе в целях автоматизации закупочной деятельности здесь ввели в эксплуатацию «Региональную информационную систему управления закупками Чувашской Республики». Это позволило не только автоматизировать весь закупочный процесс, начиная от планирования, размещения закупок, до исполнения контрактов, но и начать формировать аналитическую отчетность о контрактации бюджетных средств, вести оперативный мониторинг образовавшейся экономии по итогам закупок в разрезе каждого заказчика.

Затем региональную информационную систему интегрировали с официальным сайтом Российской Федерации в сфере закупок zakupki.gov.ru, а также программным комплексом «Бюджет-СМАРТ Про» ИС «Минфин».

Объем госзакупок в республике — порядка 35 млрд. рублей по всем государственным и муниципальным заказчикам. Централизация позволила обеспечить уровень бюджетной эффективности не менее 9 %, при этом ежегодная экономия составляет порядка 2 млрд. руб.

Сейчас в единый процесс автоматизации государственных закупок вовлечены все государственные и муниципальные заказчики Чувашской Республики: уполномоченное учреждение — КУ «Региональный центр закупок Чувашской Республики», Министерство финансов.

1 марта 2022 года в республике завершилась масштабная работа по централизации муниципальных закупок.

За это время «Региональный центр закупок» осуществил 10,8 тыс. закупок на общую сумму 28 млрд. руб., из них для нужд муниципальных заказчиков — 5,2 тыс. закупок на общую сумму 10 млрд. руб. Эффективность по итогам муниципальных закупок составила 373 млн. руб.

Сэкономленные средства направляются на строительство и ремонт автомобильных дорог, школы и больницы получают дополнительное материально-техническое оснащение, вводятся в строй новые фельдшеско-акушерские пункты. Один из таких модульных фельдшерско-акушерских пунктов был недавно построен в деревне Ближние Сормы Канашского района.

При этом по закупкам для муниципальных нужд количество жалоб сократилось в четыре раза. А число обоснованных жалоб по муниципальным закупкам снизилось в 12 раз, что свидетельствует о повышении качества закупочной деятельности при централизации закупок.

Источник: Российская газета.