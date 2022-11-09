Министр образования Чувашии проверил ход ремонта в шумерлинской гимназии √ 8

В гимназии № 8 ведётся масштабный капитальный ремонт по программе модернизации учреждений образования.

На ремонт фасада, полов, потолков, покраску стен, ремонт кровли, замену окон и отопительной системы, систем холодного и горячего водоснабжения, вентиляции, замену дверей было выделено в общей сложности более 70 млн рублей.

31 марта 2023 года объект должен быть сдан.

Ход ремонта находится под постоянным контролем республиканских и городских властей.

Вот и сегодня в очередной раз гимназию посетил министр образования и молодёжной политики Чувашской Республики Дмитрий Захаров. В сопровождении сотрудников стройконтроля и главы администрации города Валерия Шигашева он осмотрел текущее состояние объекта.

Подрядчиком было озвучено, что в результате просчетов, допущенных в расчетно-сметной документации, и замены заложенных изначально, но на сегодняшний день уже устаревших материалов, на современные выделенных денег для завершения ремонта недостаточно.

В настоящее время экспертизу проходит обновлённая строительная документация. Стоимость ремонта увеличится, предположительно, ещё на 10 млн рублей. Но цифра пока не окончательная. Точная сумма будет озвучена после экспертизы.

Несмотря на сложности, возникающие в ходе выполнения такого большого объёма работ, подрядчик заверил присутствовавших в том, что объект будет закончен и сдан в срок.

В течении ближайших дней в школе будет включено отопление. Сейчас ведутся последние подготовительные работы.

Валерий Шигашев порекомендовал директору гимназии Лилии Васильевне Долговой разработать фирменный стиль обновлённого образовательного учреждения. В качестве удачного примера министр Дмитрий Захаров привёл школу √ 59 г. Чебоксар. Которой, кстати говоря, вот уже много лет успешно руководит шумерлинка — Ольга Фёдоровна Курмаева. В прошлом — директор Дворца пионеров и начальник отдела образования нашего города.







