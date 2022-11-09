Извещение о продлении проведения конкурсного отбора на предоставление в 2022 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством короткометражных фильмов, посвященных выдающимся землякам, в рамках Года выдающихся земляков

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики сообщает о продлении сроков приема заявочных документаций организаций кинематографии (юридическое лицо (кроме некоммерческих организаций) осуществляющее деятельность по производству фильмов на территории Чувашской Республики) с целью проведения конкурсного отбора для предоставления в 2022 году указанным организациям субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат, связанных с производством короткометражных фильмов, посвященных выдающимся землякам, в рамках Года выдающихся земляков (далее – отбор).

Короткометражным фильмом является фильм продолжительностью менее чем 52 минуты.

Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

осуществление организацией кинематографии деятельности в сфере кинематографии в соответствии с учредительными документами;

производство короткометражного фильма на территории Чувашской Республики.

Отбор проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2022 г. № 468 «Об утверждении Правил предоставления в 2022 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством короткометражных фильмов, посвященных выдающимся землякам, в рамках Года выдающихся земляков, и Положения о Комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством короткометражных фильмов, посвященных выдающимся землякам, в рамках Года выдающихся земляков» (далее – Правила).

Даты начала подачи, окончания приема заявочной документации участников отбора, срок проведения отбора

Дата начала приема заявочных документаций: 8 ноября 2022 года, 8.00 часов местного времени (включительно).

Дата окончания срок приема заявочных документаций: по 21 ноября 2022 года, 17.00 часов местного времени (включительно).

Предварительная дата проведения отбора: 12 декабря 2022 года.

Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты Минцифры Чувашии, уполномоченной организации

Организатором отбора является Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (далее — Минцифры Чувашии), находящееся по адресу:428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, digital100@cap.ru, тел. 56-50-53 (2508), (2523).

Уполномоченной организацией, осуществляющей прием конкурсных документаций, регистрацию и предварительное рассмотрение заявочных документаций, представленных организациями кинематографии, является автономное учреждение Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (далее — НТРК Чувашии), находящееся по адресу: 428 003, г.Чебоксары, пр.Ленина, д.15, цокольный этаж, 2 каб., адрес электронной почты: yurist.ntrk@mail.ru.

Заявочные документации на участие в отборе принимаются в НТРК Чувашии по адресу:428 003, г.Чебоксары, пр. Ленина, д.15, цокольный этаж, 2 каб., адрес электронной почты: yurist.ntrk@mail.ru, тел. 56-54-54 (125), 56-54-54 (128).

Результат предоставления субсидии

Результатом предоставления субсидии является увеличение количества фильмов, посвященных выдающимся землякам, внесшим значительный вклад в государственное, экономическое, социальное и культурное развитие Чувашской Республики.

Требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых участниками отбора

Организация кинематографии должна соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявочная документация на участие в отборе следующим требованиям:

у организации кинематографии может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей;

организация кинематографии не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации организации кинематографии в форме присоединения к ней другого юридического лица), ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

организация кинематографии не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации кинематографии;

организация кинематографии не должна находиться в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

организация кинематографии не должна находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введения иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;

организация кинематографии не должна получать средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цель, указанную в пункте 2.2 Правил.

Организация кинематографии должна осуществить производство короткометражного фильма на территории Чувашской Республики в период не ранее 1 января года, предшествующего году подачи заявочной документации на участие в отборе (не ранее 1 января 2021 года).

Организации кинематографии представляют в уполномоченную организацию (НТРК Чувашии) заявочную документацию, включающую заявку на участие в отборе по форме согласно приложению № 3 к Правилам и:

а) документы, подтверждающие соответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.4 Правил:

справку из налогового органа о наличии (об отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявочная документация. При наличии в справке сведений о неисполненной обязанности участник отбора может представить копии платежных документов, подтверждающих выполнение указанной неисполненной обязанности до представления заявочной документации, заверенные участником отбора, а также вправе представить уточненную справку;

справку, составленную в произвольной форме и подписанную руководителем или иным уполномоченным представителем участника отбора, подтверждающую, что:

участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не получает средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на основании иных правовых актов на цель, предусмотренную пунктом 2.2 Правил;

справку об отсутствии запрашиваемой информации в реестре дисквалифицированных лиц в отношении руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера участника отбора;

б) документы, подтверждающие соответствие участника отбора требованию, указанному в пункте 2.5 Правил:

краткое содержание (синопсис) короткометражного фильма;

литературный сценарий короткометражного фильма (в случае, если литературный сценарий короткометражного фильма составляет более 300 листов, он представляется в электронном виде);

календарно-постановочный план производства короткометражного фильма, посвященного выдающимся землякам, в рамках Года выдающихся земляков по форме согласно приложению № 4 к Правилам;

перечень актерского состава и съемочной группы короткометражного фильма;

презентацию короткометражного фильма;

трейлер короткометражного фильма продолжительностью до 7 минут на цифровом носителе;

информацию о местах проведения съемок на территории Чувашской Республики;

заверенную участником отбора копию предварительного договора с образовательной организацией, предусматривающего предоставление киносъемочной площадки в качестве материально-технической базы для прохождения практики студентами, осваивающими образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры в сфере культуры и искусства (при наличии);

заверенную участником отбора копию удостоверения национального фильма на короткометражный фильм (при наличии);

заверенную участником отбора копию прокатного удостоверения на фильм (при наличии);

справку, подписанную руководителем или иным уполномоченным представителем участника отбора, о ранее произведенных им фильмах, а для участников отбора, не являющихся продюсерами (правообладателями) фильмов, выполняющих работы (оказывающих услуги) по производству фильмов, — справку о фильмах, в производстве которых участник отбора принимал участие;

в) копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (платежные документы, накладные и т.д. ), и расчет части затрат организации кинематографии, связанных с производством короткометражного фильма, посвященного выдающимся землякам, в рамках Года выдающихся земляков, в целях возмещения которых предоставляется субсидия из республиканского бюджета Чувашской Республики, по форме согласно приложению № 5 к Правилам;

Перечень затрат организаций кинематографии, связанных с производством короткометражных фильмов, указан в приложении № 2 к Правилам.

г) заверенную копию приказа о назначении руководителя участника отбора;

д) копию документа, удостоверяющего личность представителя участника отбора, и доверенность, выданную в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающую полномочия представителя участника отбора, или нотариально заверенную копию такой доверенности;

е) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой им заявочной документации, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором;

ж) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении его проверки Минцифры Чувашии соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также проверки органами государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на включение таких положений в соглашение о предоставлении субсидии.

Порядок подачи заявочной документации участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявочной документации

Заявочная документация представляется в виде одного прошитого тома, содержащего титульный лист и оглавление с указанием документов и соответствующих им номеров страниц. Листы тома должны быть пронумерованы. Количество листов указывается на обороте последнего листа на месте прошивки, подтверждается подписью руководителя или иного уполномоченного представителя участника отбора и скрепляется печатью (при наличии). Также заявочная документация и иные подтверждающие документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, могут быть представлены в электронном виде в формате PDF на адрес электронной почты уполномоченной организации (НТРК Чувашии).

Участником отбора гарантируется достоверность представляемой в заявочной документации информации.

Наличие в документах опечаток, подчисток, приписок не допускается.

Расходы, связанные с оформлением и направлением заявочной документации на участие в отборе, несет участник отбора.

Представленная в уполномоченную организацию (НТРК Чувашии) на отбор заявочная документация по окончании срока приема заявочной документации возврату не подлежит.

Порядок отзыва заявочной документации, порядок возврата заявочной документации, порядок внесения изменений в заявочную документацию

Участник отбора вправе отозвать заявочную документацию до истечения срока приема заявочной документации, направив в уполномоченную организацию (НТРК Чувашии) письменное уведомление, содержащее текст «Отзыв заявочной документации на участие в отборе» (далее — уведомление об отзыве).

Заявочная документация считается отозванной со дня получения уполномоченной организацией (НТРК Чувашии) уведомления об отзыве. Уполномоченная организация (НТРК Чувашии) возвращает заявочную документацию в срок не позднее двух рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве.

Внесение изменений в заявочную документацию допускается путем отзыва ранее поданной заявочной документации и направления новой заявочной документации в пределах срока, установленного пунктом 3.2 Правил.

Правила рассмотрения и оценки заявочной документации

Уполномоченная организация (НТРК Чувашии) в целях рассмотрения заявочной документации на заседании Комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством короткометражных фильмов, посвященных выдающимся землякам, в рамках Года выдающихся земляков» (далее – Комиссия) в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявочной документации, установленного в извещении, осуществляет предварительное рассмотрение заявочной документации.

Уполномоченная организация (НТРК Чувашии):

проверяет участников отбора на соответствие условиям и требованиям, указанным в пунктах 2.3 — 2.5 Правил;

проверяет полноту и правильность заполнения заявочной документации;

проводит проверку заявочной документации, проверяет ее достоверность;

по итогам проверки заявочной документации готовит заключение о полноте представленной заявочной документации, о результатах проведенной проверки (далее — заключение), которое подписывается директором, сотрудниками уполномоченной организации (НТРК Чувашии), участвующими в предварительном рассмотрении заявочной документации.

Уполномоченная организация (НТРК Чувашии) в течение трех рабочих дней после окончания срока предварительного рассмотрения заявочной документации принимает решение о допуске к участию в отборе или об отклонении заявочной документации, которое оформляется приказом уполномоченной организации (НТРК Чувашии) (далее — решение о допуске к участию в отборе или об отклонении заявочной документации).

Основаниями для отклонения заявочной документации являются:

несоответствие участника отбора условиям, предусмотренным пунктом 2.3 Правил, и требованиям, предусмотренным пунктами 2.4 и 2.5 Правил;

несоответствие заявочной документации требованиям, определенным пунктами 3.4 и 3.5 Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) заявочной документации;

недостоверность представленных участником отбора документов и информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе участника отбора;

подача участником отбора заявочной документации после даты и (или) времени, определенных для подачи заявочной документации.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о допуске к участию в отборе или об отклонении заявочной документации уполномоченная организация (НТРК Чувашии) направляет участнику отбора уведомление о результатах предварительного рассмотрения заявочной документации в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение получения участником отбора уведомления. При этом в уведомлении об отклонении заявочной документации должны быть указаны основания для отклонения.

По итогам предварительного рассмотрения заявочных документаций уполномоченная организация (НТРК Чувашии) формирует перечень заявочных документаций, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, и направляет его вместе с заявочными документациями, в отношении которых принято решение о допуске заявочной документации к участию в отборе, в Комиссию не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявочной документации к участию в отборе.

В Комиссию также представляются решение о допуске к участию в отборе или об отклонении заявочной документации, перечень участников отбора, заявочная документация которых отклонена по результатам предварительного рассмотрения заявочной документации.

Заседание Комиссии проводится не позднее 25 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания приема заявочной документации. На заседании Комиссия рассматривает заявочные документации и осуществляет оценку заявочных документаций по критериям оценки, принимает решение об определении победителей отбора и о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении.

Участники отбора обеспечивают очную либо посредством видеоконференцсвязи презентацию поданной заявочной документации с демонстрацией короткометражного фильма.

Короткометражный фильм оценивается каждым членом Комиссии исходя из критериев оценки, указанных в приложении № 1 к Правилам, по балльной системе.

Победителями отбора признаются не более трех участников отбора, короткометражный фильм которых набрал суммарно максимальное количество баллов, но не менее 28 баллов, и заявочная документация которых соответствует требованиям, определенным пунктами 3.4 и 3.5 Правил. При равном количестве баллов, набранных участниками отбора, предпочтение отдается участнику отбора, заявочная документация которого поступила ранее заявочных документаций других участников отбора.

Основаниями для отказа организации кинематографии в предоставлении субсидии являются:

установление факта недостоверности представленной организацией кинематографии информации;

несоответствие представленных организацией кинематографии документов требованиям, определенным пунктами 3.4 и 3.5 Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.

Решение Комиссии о результатах отбора оформляется протоколом заседания Комиссии и подписывается председательствующим на заседании Комиссии и всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.

Протокол Комиссии включает в себя следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявочных документаций;

дата, время и место оценки заявочных документаций;

информация об участниках отбора, заявочные документации которых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, заявочные документации которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений извещения о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявочные документации;

последовательность оценки заявочных документаций, присвоенные заявочным документациям баллы по каждому из предусмотренных критериев оценки, принятое на основании результатов оценки заявочных документаций решение о присвоении заявочным документациям порядковых номеров;

наименование получателей субсидий, с которыми заключаются соглашения о предоставлении субсидий, и размеры предоставляемых им субсидий.

Минцифры Чувашии публикует протокол заседания Комиссии на сайте не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания.

На основании протокола заседания Комиссии в течение пяти рабочих дней с даты его подписания Минцифры Чувашии принимает решение о распределении субсидий между победителями отбора.

В случае уменьшения Минцифры Чувашии ранее доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в соглашении, в соглашение подлежит включению условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении Минцифры Чувашии и получателем субсидии согласия относительно таких новых условий.

Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений извещения о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления

Разъяснения положений извещения о проведении отбора предоставляются в сроки приема заявочных документаций по тел. (8352) 56‑50‑53 (2508, 2523), 56-54-54 (125), 56-54-54 (128).

Срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) подписать соглашение о предоставлении субсидии

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Комиссии о результатах отбора между Минцифры Чувашии и получателем субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики для соглашений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Внесение изменений в соглашение осуществляется на условиях и в порядке, которые предусмотрены соглашением, путем заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), в соответствии с типовой формой утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики для соглашений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонившимися) от заключения соглашения о предоставлении субсидии

В случае если в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Комиссии о результатах отбора получателем субсидии не представлен подписанный со своей стороны проект соглашения, получатель субсидии признается уклонившимся от заключения соглашения.

Даты размещения результатов отбора на едином портале, сайте

Решение Комиссии о результатах отбора оформляется протоколом заседания Комиссии и подписывается председательствующим на заседании Комиссии и всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.

Минцифры Чувашии публикует протокол заседания Комиссии на сайте не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания.

Минцифры Чувашии.