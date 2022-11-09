Более 11 тысяч жителей Чувашии получают компенсацию за капремонт

В Чувашии дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт получают свыше 11,1 тысячи пенсионеров, сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

В июле-сентябре на лицевые счета пожилых жителей перечислено 4,4 млн рублей. Всего же в текущем году на эти цели предусмотрено 17 млн бюджетных рублей.

В министерстве напомнили о том, о том, кто из людей старшего поколения может существенно снизить расходы на капремонт. Это проживающие в одиночестве неработающие пенсионеры в возрасте от 70 лет, семьи из неработающих пенсионеров или инвалидов и те же категории граждан, достигшие 80 лет. Последние имеет право на получение 100% компенсации.

чувашинформ.рф.