В Чувашии открылась уникальная для России автоматическая линия порошковой полимерной окраски

На базе чебоксарского предприятия ООО «Вика-Двина» введена в работу уникальная для России автоматическая линия порошковой полимерной окраски. Реализация нового проекта стала возможной благодаря трехстороннему сотрудничеству завода-производителя, АО «Альфа-банк» и ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».

В рамках проводимой на предприятии ООО «Вика-Двина», специализирующейся на выпуске металлической мебели, была введена в работу современная линия покраски от ведущего мирового производителя оборудования Nordson.

«Технические возможности новой линии позволили увеличить объемы производства и повысить качество окрашивания изделий. Такой модернизационный путь предприятие продолжит, откроет новые цеха. Инвестрасходы на это в ближайшие три года составят 300 млн. рублей», — отметил министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.

«Мы расширяем производство и реализуем масштабную программу по модернизации, — сообщил генеральный директор ООО «Вика-Двина» Дмитрий Иванов. – Новая линия автоматической порошковой полимерной окраски превосходит своих предшественников по многим параметрам. Она заменила две ручные и одну автоматическую линию».

Реализация этого инвестиционного проекта стоимостью порядка 200 млн. рублей стала возможна благодаря содействию АО «Альфа-банк», который поддержал производителя, выдав кредит по льготной ставке.

Большую роль в реализации этого проекта также сыграло ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Работы по прокладке и запуску газопровода были проведены оперативно и качественно, поэтому линия покраски была запущена в работу в рекордно короткие сроки.

Как сообщил генеральный директор Дмитрий Иванов, совместное сотрудничество в данной сфере будет продолжено, так как в планах компании продолжить модернизацию: открытие новых цехов и покупка нового оборудования.

Источник: minprom.cap.ru