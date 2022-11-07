19 ноября Шумерля присоединится к Всероссийской акции «День правовой помощи детям», приуроченной к Всемирному дня ребенка

В рамках акции пройдут встречи с несовершеннолетними и родительской общественностью, в образовательных, культурно-досуговых учреждениях будут организованы различные тематические мероприятия, телефоны доверия и консультационные линии с профильными специалистами.

В этот день, с 9 до 17 часов, детям-сиротам, приемным семьям, детям-инвалидам и их родителям (опекунам) специалистами администрации города, нотариусом Ольгой Пасхиной, адвокатами Коллегии адвокатов «Республиканская» ЧР (Шумерлинский филиал) Еленой Рязановой и Алексеем Антошиным будет оказываться консультативная помощь правового характера в области семейного права, правовая помощь при оформлении документов и т.п.

Контакты для получения необходимой правовой помощи:

нотариус Пасхина Ольга Витальевна — тел. 8 (83536) 2-39-43;

адвокаты Коллегии адвокатов «Республиканская» ЧР (Шумерлинский филиал) – ул. М. Жукова, дом 10;

главный специалист-эксперт по опеке и попечительству администрации города — Егорова Марина Николаевна, ул. Октябрьская, д.20, каб. 106, тел. 8(83536)2-60-25;

заместитель начальника организационно-правового отдела юристом администрации города Сотниченко Дарья Валерьевна — ул. Октябрьская, д. 20, каб. 313, тел. 8(83536)2-25-64;

заведующий сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Абашина Алина Владимировна — ул. Октябрьская, д. 20, каб. 205, тел. тел. 8(83536)2-24-70.