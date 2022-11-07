По решению Олега Николаева мобилизованным гражданам будет установлена единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей

Глава Чувашии Олег Николаев принял решение об установлении мобилизованным гражданам единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом он заявил на еженедельном совещании в Доме правительства.

«Мы приняли достаточно большой перечень мер поддержки исходя из комплексности сопровождения всех членов семьи. Но структура частично мобилизованных – разная, и есть достаточно большое количество людей, которые не имеют детей. Многие из них еще и потратились: самостоятельно закупили какие-то предметы. Было бы справедливо говорить о том, что они хотели бы возместить свои затраты», — сказал Олег Николаев.

Он добавил, что уже после совещания будет подписан соответствующий указ об установлении единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей и распорядился довести средства до мобилизованных граждан в кратчайшие сроки.

«Понятно, что завтра эти деньги не дойдут до мобилизованных, потому что это достаточно большое количество людей. Но если мы завтра организуемся и какие-то процессы будем делать параллельно, то максимально этот срок можно укоротить. Министерство труда и социальной политики прошу в кратчайшие сроки разработать необходимые правила, чтобы буквально завтра они были утверждены, и работа была соответствующим образом организована», — сказал руководитель республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.