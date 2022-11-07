Поделиться личными документами теперь можно из приложения Госуслуг в несколько кликов

В мобильном приложении Госуслуг появился новый сервис — «Поделиться документом» благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», по которому в онлайн переведут до 95% госуслуг до 2030 года.

«Устранение цифрового неравенства по всей стране позволило обеспечить доступность госуслуг и сервисов в электронном виде для граждан и организаций… Правительство России будет и дальше оперативно принимать необходимые точечные меры, оказывать адресную помощь важнейшим отраслям и сегментам рынка для стабилизации и поддержания технологического развития страны», — отмечает заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. На сегодняшний день получать электронные услуги в режиме онлайн могут жители всех регионов России.

Благодаря функции «Поделиться документом» теперь не придется долго искать фотографии и скриншоты паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, когда они срочно нужны, ими можно быстро поделиться из приложения в электронную почту или мессенджер. Сервисом уже успели воспользоваться более 100 тыс. человек по всей России.

Как начать пользоваться функцией: