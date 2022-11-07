18 ноября в Шумерлинском муниципальном округе пройдут мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям

В соответствии с реализацией Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324 — ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 18 ноября в Чувашской Республике состоится День правовой помощи детям, приуроченный ко Всемирному дню ребенка.

В рамках проведения мероприятий будет оказана бесплатная юридическая помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также их законным представителям, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, детям-инвалидам и их родителям.

Также в рамках проведения Дня правовой помощи детям 18 ноября с 9.00 до 16.00 в здании администрации Шумерлинского муниципального округа специалисты будут вести консультационный прием.

На вопросы по организации питания детей в общеобразовательном учреждении ответит Смолева Н.Н. — главный специалист-эксперт отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа (тел. 8 (83536) 2-06-29 доб. 109).

По вопросам защиты прав и охраняемых законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей консультировать будет Макарова Н.А. — начальник отдела правового обеспечения администрации Шумерлинского муниципального округа (тел. 8 (83536) 2-18-21);

На вопросы по соблюдению прав ребенка в семье, профилактике буллинга, по вовлечению подростков в деструктивные образования, оказанию психологической и правовой помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощи в оформлении субсидий, дотаций и выплат на сайте «Госуслуг» ответит Чугунова Н.А. — главный специалист-эксперт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Шумерлинского МО (тел. 8 (83536) 2-06-29 доб. 112, 2-13-15).

Михайлова М.В. — главный специалист-эксперт организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству администрации Шумерлинского МО проведет «Горячую линию» по правовому консультированию несовершеннолетних и их родителей, а также всех граждан, нуждающихся в юридической помощи в связи с нарушениями прав и законных интересов детей по телефону 8 (83536) 20629 доб. 145.

В образовательных организациях Шумерлинского муниципального округа запланированы мероприятия по правовому просвещению и распространению информации о правах ребенка, о правах и обязанностях детей и их родителей, по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей.

В школах округа проведут семинары «Что такое права ребенка?», для обучающихся 8 — 11 классов открытые уроки на тему «Профилактика правонарушений среди учащихся», презентации юридических профессий и специальностей, для детей и их родителей будут подготовлены информационные брошюры и буклеты. Школьные библиотекари подготовят выставку-подборку статей, публикаций из книг, журналов, брошюр о воспитании детей и подростков в духе неукоснительного соблюдения закона, об укреплении уверенности в своей социально-правовой защищенности. Также в школах оформят информационные стенды «Права ребёнка», проведут конкурс рисунков «Я рисую свои права».

В октябре и ноябре специалист-эксперт организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству и

главный специалист–эксперт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав будут выезжать в сельские поселения с целью обследования условий жизни несовершеннолетних подопечных, консультирования опекунов, приемных родителей по различным вопросам осуществления опеки. Посетят неблагополучные семьи несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, с целью правового консультирования детей и их родителей по вопросам прав детей, защиты охраняемых законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики жестокого обращения с детьми.

На сайте администрации Шумерлинского муниципального округа имеется тематический баннер по проведению в Чувашской Республике Дня правовой помощи детям, где размещен «План мероприятий по проведению Дня правовой помощи детям 18 ноября 2022 года».

Уважаемые родители! Мы обращаемся к Вам и Вашим детям: не пропустите значимый день — День правовой помощи детям. Очень важно, чтобы люди знали о своих правах и обязанностях.

Источник: shumer.cap.ru.