Какие существуют гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей?

1. Гарантии в сфере обеспечения достойных условий жизни

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обеспечиваются следующие гарантии в сфере обеспечения достойных условий жизни.

1.1. Гарантия права на устройство в семью

Детям, относящимся к рассматриваемым категориям, гарантируется право на устройство в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку (детей до 14 лет) или попечительство (детей от 14 до 18 лет), в приемную или патронатную семью). При отсутствии такой возможности временно, на период до устройства на воспитание в семью, им гарантируется пребывание в организации для детей-сирот (п. 1 ст. 123, ст. ст. 152, 155.1 СК РФ).

Усыновление либо передача под опеку или попечительство братьев и сестер разным лицам не допускается, кроме случаев, когда это отвечает интересам детей (п. 3 ст. 124, п. 5 ст. 145 СК РФ).

При усыновлении ребенка или передаче его под опеку или попечительство гарантируется учет его мнения, а если ребенку исполнилось 10 лет, то его согласие обязательно (п. 1 ст. 132, п. 4 ст. 145 СК РФ).

Преимущественное право на опекунство или попечительство имеют близкие родственники ребенка (ч. 5 ст. 10 Закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ).

В РФ гарантируется сохранение тайны усыновления. За ее разглашение предусмотрена уголовная ответственность (ст. 139 СК РФ; ст. 155 УК РФ).

1.2. Гарантии, сохраняющиеся при устройстве в семью

Если на момент усыновления ребенок имеет право на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, он сохраняет это право и после усыновления (п. 1 ст. 137, ст. 138 СК РФ).

Детям, находящимся под опекой (попечительством), также гарантируются, в частности (п. 1 ст. 55, ст. 148 СК РФ; ч. 1 ст. 109.1 ЖК РФ; п. 1 ст. 8 Закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ):

1) причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты;

2) сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения — право на получение жилого помещения с возможностью регистрации в нем по месту жительства в соответствии с условиями договора найма жилого помещения и жилищным законодательством;

3) право на общение с родственниками;

4) право на содержание, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в установленном законами субъектов РФ порядке и в размере, за исключением случаев, когда опекуны или попечители назначаются по заявлениям родителей.

1.3. Гарантии воспитанникам организаций для детей-сирот

Когда нет возможности передать ребенка в семью, его гарантированно направят в организацию для детей-сирот, расположенную наиболее близко к месту жительства. Исключением являются случаи, когда привычная социальная среда негативно влияет на ребенка, а также если в субъекте РФ, где находится ребенок, нет организации с подходящими ему условиями.

Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, направляются в одну организацию для детей-сирот и размещаются в одной группе, за исключением случаев, когда это противоречит интересам детей.

Воспитанникам государственных и муниципальных организаций для детей-сирот гарантировано полное государственное обеспечение: бесплатное питание, одежда, обувь и мягкий инвентарь, общежитие, медицинское обслуживание и образование.

Детям, помещенным под надзор в организации для детей-сирот, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и законных интересов возлагается на эти организации (п. 1 ст. 155.1, п. 2 ст. 155.2 СК РФ; Письмо Минобрнауки России N ДЛ-172/07, Минздрава России N 15-3/10/2-2844, Минтруда России N 12-3/10/В-3155 от 11.05.2016).

Организация для детей-сирот обеспечивает условия для общения детей с законными представителями, родственниками, друзьями, соседями и другими значимыми для детей лицами. Исключением являются случаи, когда такое общение запрещено органами опеки и попечительства, если оно противоречит интересам детей. Допустимо также общение ребенка с родителями, ограниченными в родительских правах или лишенными родительских прав, при условии, что данное общение не оказывает неблагоприятного влияния на ребенка и имеется согласие органа опеки (Письмо Минобрнауки от 15.08.2016 N 07-3446).

В период нахождения в организации для детей-сирот ребенок может быть временно передан в семью на срок не более трех месяцев. В исключительных случаях, в частности при выезде на отдых в пределах территории РФ, на каникулы, для прохождения курса лечения, срок может быть продлен до шести месяцев (п. 4 ст. 155.2 СК РФ; п. 4 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.05.2009 N 432).

2. Гарантии в сфере образования

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляются гарантии в сфере образования, в том числе (ст. 6 Закона N 159-ФЗ; ч. 5 ст. 36, ч. 5, 7 — 9 ст. 71, ч. 6 ст. 86, ч. 14 ст. 108 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Вопросы N N 25 — 29 в Информации Минюста России от 20.07.2015;Нормы, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.09.2017 N 1117; п. п. 3, 4 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.09.2017 N 1116; Приложение к Приказу Минобрнауки России от 14.05.2018 N 05-1816вн):

1) право на получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения (за счет бюджетных средств);

2) право на однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения (за счет бюджетных средств);

3) преимущественное право приема в общеобразовательные организации, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества;

4) право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования (согласно установленному Перечню) на обучение за счет бюджетных средств — при наличии у ребенка среднего общего образования, а также в период получения им такого образования;

5) преимущественное право зачисления в образовательную организацию по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных средств при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях;

6) до 01.01.2021 право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных средств в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний;

7) полное государственное обеспечение до завершения обучения по очной форме по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных средств;

8) право на выплату государственной социальной стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также полной заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, — детям, обучающимся по основным образовательным программам;

9) сохранение полного государственного обеспечения и стипендии на весь период академического отпуска по медицинским показаниям;

10) бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а один раз в год — к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ;

11) обеспечение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений, в которых они обучались и воспитывались, а также организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых указанные лица обучались по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, одеждой, обувью, постельным бельем и мебелью по установленным нормам, а также единовременным денежным пособием в размере не менее 500 руб.;

3. Гарантии в сфере здравоохранения

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляются гарантии в сфере здравоохранения, в частности (ст. 7 Закона N 159-ФЗ; Вопросы N N 30, 31 Информации; Приказ ФСБ России от 16.02.2012 N 73; ч. 2 ст. 11 Закона N 61):

1) бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров, а также лечение за пределами РФ за счет федерального бюджета в установленном порядке;

2) путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации — при наличии медицинских показаний), а также оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно;

4. Гарантии в сфере труда

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляются гарантии в сфере труда, например (ст. 9 Закона N 159-ФЗ; п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; ч. 1 ст. 14 Закона N 61; ст. 34.1 Закона от 19.04.1991 N 1032-1):

1) проведение профориентации и диагностики профпригодности с учетом состояния здоровья. Такую работу с указанной категорией детей в возрасте от 14 до 18 лет должны проводить органы службы занятости;

2) выплата пособия по безработице и стипендии во время прохождения профессионального обучения по направлению органов службы занятости. Пособие назначается лицам из числа вышеуказанных граждан, ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах службы занятости в статусе безработного, и выплачивается в течение шести месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в субъекте РФ. При направлении в это время органами службы занятости граждан данной категории для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования выплачивается стипендия в таком же размере;

3) профессиональное обучение с последующим трудоустройством в случае увольнения в связи с ликвидацией, сокращением численности (штата). Работодатели (их правопреемники) должны обеспечить обучение и трудоустройство за свой счет;

5. Гарантии в сфере судопроизводства

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с законодательством о бесплатной юридической помощи в РФ (ст. 10 Закона N 159-ФЗ).

6. Гарантии в сфере уплаты налогов и сборов

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляются льготы по уплате налогов и сборов, в частности (п. 26 ст. 217, п. 3 ст. 333.29, пп. 9 п. 3 ст. 333.35 НК РФ):

1) освобождение от обложения НДФЛ доходов в виде благотворительной помощи независимо от источника выплаты;

2) освобождение от уплаты государственной пошлины за прием в гражданство РФ, за выдачу паспорта гражданина РФ.

Региональным и местным законодательством могут быть предусмотрены другие льготы по налогам, в том числе освобождение от уплаты земельного налога или налога на имущество физических лиц (абз. 2 п. 2 ст. 387, п. 2 ст. 399 НК РФ).

Указанный перечень гарантий не является исчерпывающим. Законодательством субъектов РФ могут устанавливаться дополнительные социальные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.