Жалобы через платформу обратной связи помогли восстановить освещение

Жители республики все чаще обращаются к представителям власти через Интернет. Нередко пользователи оставляют сообщения на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

На днях сельчане из деревни Сятракасы Чебоксарского района пожаловались на длительное отсутствие света у дома 15 по улице Молодежной и посетовали, что ходить в магазин в таких условиях небезопасно. А жители столицы республики оставили сигнал о неработающем фонаре у дома 28 по улице Университетская. В обоих случаях недостатки оперативно устранили, во дворах появился свет.

Отметим, об отсутствии освещения люди довольно часто пишут не только на портале госуслуг, но и в социальных сетях. Суммарно по данным Центра управления регионом Чувашской Республики за III квартал 2022 года пользователи оставили более 300 таких обращений. Все они обработаны специалистами ЦУР Чувашии и переданы в органы исполнительной власти для решения.