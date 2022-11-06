О субсидиях на оплату ЖКУ

С наступлением отопительного сезона коммунальные платежи граждан стали выше. В связи с этим напоминаем, что государством предусмотрена адресная социальная поддержка семей, доходы которых не позволяют полностью самостоятельно производить оплату за жилищно-коммунальные услуги.

Подспорьем для семейного бюджета может стать субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Право на нее имеют пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома). Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей.



В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации» с 1 января 2022 года субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года.



Размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг зависит от прожиточного минимума, совокупного дохода семьи, количественного состава семьи и утвержденных размеров республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий. При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина учитываются все виды доходов в денежной и натуральной форме, в том числе: все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка; социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников (пенсии, компенсационные выплаты); стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; ежемесячные пособия на детей; доходы от занятий предпринимательской деятельностью; алименты, получаемые членами семьи; проценты по банковским вкладам; наследуемые и подаренные денежные средства и другие.



Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. Но может быть и такое, когда субсидия в отопительный период предоставляется, а для назначения в межотопительный период основания не имеется. Так, в октябре текущего года был произведен перерасчет по новым сезонным стандартам с учетом отопления. Перерасчет повлек за собой увеличение в размерах субсидий и количестве получателей.



По вопросам предоставления субсидий следует обращаться в отдел социальной защиты населения г. Шумерли и Шумерлинского района (проезд Мебельщиков, д. 11, телефон 8 (83536) 2-12-77), в многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (ул. Ленина, д. 2, телефон (83536)2-30-38) или через портал госуслуг.

ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.