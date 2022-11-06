В Чувашии вырос спрос на водителей

Эксперты службы исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, насколько высок спрос на водителей в Чувашии и кому из них сегодня предлагают самые высокие зарплаты.

Сегодня в Чувашии открыто около 200 вакансий водителей. В целом за октябрь спрос на водителей в регионе вырос на 43 % по сравнению с сентябрем. На одну вакансию водителя приходится в среднем 2,3 активных резюме, что говорит о дефиците кадров. Стоит отметить, что низкий уровень профессиональной конкуренции наблюдается во всех регионах Поволжья.



Средняя заработная плата, которую предлагали водителям в октябре в Чувашии, составила 50 тыс. руб., что на 1,5 тыс. руб. больше, чем в сентябре. Отметим, что уровень предлагаемых зарплат зависит от необходимого стажа. Так, вакансии, где опыт работы не требуется, предлагают 47 тыс. руб., а вакансии, где необходим опыт минимум от трех лет – 58 тыс. руб.

А. Севостьянова.