Доходы мобилизованных не будут учитываться  при назначении детских выплат

При расчете нуждаемости семьи не учитываются прошлые доходы (зарплата, гонорары, предпринимательский доход), денежное довольствие, которое мобилизованные получают как военнослужащие.



На мобилизованных граждан не распространяется правило нулевого дохода: если у отца не было дохода без объективных причин, а семья признана нуждающейся — пособие все равно будет назначено.



Это касается следующих выплат: пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки; пособие на детей до 3 лет, от 3 до 8 лет, от 8 до 17 лет; социальный контракт.

Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться и при назначении универсального пособия с 1 января 2023 года.



Минтруд России.