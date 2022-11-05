В Шумерле и Шумерлинском муниципальном округе продолжают действовать меры поддержки семей военнослужащих

Как ранее сообщала редакция газеты, в городе и районе функционирует координационный центр по оказанию социально–психологической поддержки членам семей мобилизованных на базе Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения.

Газета «Вперед» связалась с директором центра, чтобы узнать подробнее о работе, которая там ведется.

Елена Волкова рассказала, что на сегодняшний день составлены несколько десятков «социальных паспортов» на городские семьи мобилизованных и столько же — на семьи из Шумерлинского МО. С выездом на место выявляется нуждаемость каждой семьи в бытовой, юридической, финансовой, медицинской, социальной помощи. Ведется большая консультативная работа.

Для предоставления семьям психологической поддержки специалисты центра прошли специальное обучение.

Два ребенка из семей мобилизованных во время осенних каникул отдохнули в лагере с дневным пребыванием при ШКЦСОН.

Выявлена нуждаемость матери одного военнослужащего в усилении инвалидности. Все материалы направлены в Шумерлинский ММЦ.

Определили, что мать другого, призванного на военную службу, нуждается в дровах. Этот вопрос решается совместно с Шумерлинским лесхозом.

В городе и округе продолжают действовать и меры поддержки детей военнослужащих. Это бесплатное двухразовое питание в школах, освобождение от платы за посещение детского сада, ежемесячная стипендия Главы Чувашии в размере 2 тыс. рублей для школьников.

О том, как исполняются эти меры на деле, нам рассказала Ольга С., мама двоих детей.

Ольга с мужем в разводе уже 4 года. После развода она не стала подавать на алименты, так как бывший муж не перестал заботиться о детях. Помогал материально и часто проводил с ними время. Однако в сложившейся ситуации ей предложили всё же оформить алименты. Ольга подала документы, ожидает решения.

Их дочь учится во второй школе. Там, дважды в день, она получает бесплатное горячее питание. Также мама девочки оформила необходимые документы для получения дочерью ежемесячной стипендии в размере двух тысяч рублей. Документы представлены в Министерство образования и молодежной политики Чувашии.

Младший ребенок посещает детский сад «Сказка». Недавно Ольга написала заявление об освобождении от платы за посещение дошкольного учреждения в связи с мобилизацией папы малыша. «Возможно, уже за октябрь платить за детский сад не придется», — говорит она.

Бывшие супруги и после мобилизации продолжают поддерживать связь. «В телефонных разговорах сообщаем ему о своих делах, рассказали и о получаемой от государства поддержке. Это очень облегчает жизнь и помогает экономить семейный бюджет».

Напоминаем, семьи военнослужащих могут обратиться за социально–психологической поддержкой по адресу: проезд Мебельщиков, д. 9 или позвонить по телефонам 8(83536)2-91-27, 2-81-06 (с 08:00 до 17:00).

Если же возникли вопросы касаемо детей военнослужащих, посещающих образовательные учреждения города, то нужно обращаться в отдел образования администрации города: ул. Октябрьская, д . 20, каб. № 212, тел. 8 (83536) 2-24-40.

Кроме того, любой член семьи мобилизованного может обратиться на круглосуточную горячую линию #МыВместе 8-800-200-34-11, в региональный штаб #МыВместе по номерам: 8(8352) 45-13-88, +7-995-930-84-24.

Фото anapa. media

Марина Ветликова.