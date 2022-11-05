Встречаемся на берегу Суры

В пятницу, 11 ноября 2022 г., в 10.30 на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Соснячок», расположенном по адресу: г. Шумерля, ул. Комсомольская д.70, состоится Республиканская (межрегиональная) квест-реконструкция «По следам строителей Сурского оборонительного рубежа».

Цель реконструкции — увековечивание памяти трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, внесших вклад в Победу советского народа над фашистской Германией, а также привлечение внимания общественности к истории страны и Чувашской Республики.

Для участия в республиканской квест-реконструкции «По следам строителей Сурского оборонительного рубежа» приглашаются школьные команды в количестве 4 обучающихся в возрасте 14-17 лет + 1 руководитель.

Заявки для участия принимаются до 10 ноября 2022 г. на электронный адрес centravangard21@rchuv.ru

Подробнее с положением можно ознакомиться на сайте: http://centravangard21.ru/

По завершению квеста (ориентировочно в 14.00 ч.) все желающие, по предварительной заявке могут посетить экскурсию в музее по открытом небом «Сурский оборонительный рубеж».



Источник: gshum.cap.ru.