Шумерлинский МО поздравляет с Днём народного единства

Сегодня значительный для всех нас праздник — День народного единства!

С тех самых пор, как народное ополчение Минина и Пожарского прогнало ненавистных захватчиков, народное единство стало символом нашей страны. В трудную минуту мы всегда были вместе, и это всегда помогало нам отразить врагов и одержать победу. Давайте же продолжать эту святую для нас традицию и никогда, ни под каким видом не пытаться разделить наш великий народ!

С праздником вас! С Днем народного единства!

Глава Шумерлинского муниципального округа Л. Рафинов.