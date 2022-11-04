Руководство города поздравляет с Днём народного единства

День народного единства – самый молодой государственный праздник, но историей уходящий в далекий 1612 год, когда благодаря народному единению Россия была освобождена от внешнего управления государством, ознаменовав конец смутного времени.

Сегодня особенно важно ценить силу народов России, сплоченных одной целью – созданием мощного государства и сохранением России оплотом мира и справедливости.

С праздником, уважаемые горожане!

Наша сила в единстве, основанном на традиционных ценностях, завещанных нашими предками, и наша задача — сберечь и приумножить их вне зависимости от геополитических вызовов.

Мира, добра, всего самого наилучшего!

Глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли В. Шигашев.