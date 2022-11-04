Молодежь приходит в медицину

Шумерлинский медицинский центр продолжает пополняться молодыми специалистами. Совсем недавно в хирургическое отделение пришел работать новый врач-хирург.



Александр Бренчагов родом из Порецкого, в 2020 году закончил Мордовский государственный университет по специальности «Лечебное дело». Потом еще 2 года проходил ординатуру в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова. Получив целевое направление, по окончании ординатуры молодой врач приехал работать в Шумерлю.



На счету у молодого специалиста 7 статей, написанных для международных и федеральных конференций, в том числе для РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), несколько внутривузовских. Александр также лично выступал с докладами на научных конференциях в Москве и в Саранске.



Кроме широкого кругозора и увлеченности своей профессией, молодой врач занимается плаванием. В арсенале хирурга много медалей и дипломов за победу и участие в межрайонных соревнованиях.



Шумерлинский ММЦ.