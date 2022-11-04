Глава Чувашии поздравляет с Днём народного единства

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Народ, объединенный общей идеей, общими целями, обладает огромной силой. В истории нашего Отечества много примеров того, когда сплоченность самых разных людей помогала преодолевать беду и добиваться больших побед. Наряду с другими народами России чувашский народ вписал много ярких и содержательных страниц в летопись страны. Обращаясь к традиции ниме, мы вместе преодолевали испытания, выпавшие на долю Родины, вместе достигали поставленных целей.

Уверен, что каждому жителю республики и сегодня небезразличны судьба и будущее России. Сейчас как никогда становится важным единство народов России, представителей всех поколений, политических взглядов и конфессий. Только общими усилиями мы можем сохранять наши общие ценности, историческую правду, противостоять вмешательству извне, защищать суверенитет и территориальную целостность России. Память о героических подвигах наших предков, многовековые традиции добрососедства и богатая многонациональная культура делают нас великим и непобедимым народом. Вместе мы способны на многое!

Здоровья вам, уважаемые соотечественники, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.