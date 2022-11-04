В преддверии Дня народного единства гимназисты посетили мечеть

Ребята увидели класс для религиозных курсов, зал для собраний, комнаты для омовения, молельный этаж. Имам Дамир хазрат Адиатулин побеседовал с гимназистами о роли традиционных религий в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей в обществе.

«Несомненно, положительное влияние на воспитание подрастающего поколения оказывает реализация проектов православной церкви, мусульманского прихода, детских и молодежных объединений, — отметил имам. — Я рад быть причастным к таким проектам и к воспитанию наших детей». Главное — заложить в детях стремление созидать, а не уничтожать ценности, уважать старших, собственные истоки и традиции соседних народов, положительно относиться и укреплять такие институты, как семья, школа, религия.



Полученные на экскурсии знания помогут школьникам лучше освоить материал курса «Основы религиозных культур и светской этики».



Л. Бочарова.