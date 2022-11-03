4 декабря в Чебоксары прибудет поезд Деда Мороза

Прибытие на станцию Чебоксары 11:00. Отправление поезда в 16:30. Продажа билетов открывается 04.11.2022 в 09:00.

Поезд Деда Мороза – это уникальный совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области.

Состав представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение всем, кто не имеет возможности приехать к нему в Великий Устюг. В этом году поезд состоит из 19 вагонов, в том числе салона-приемной, вагона-сцены, вагона «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагонов-ресторанов, вагона-лавка и т. д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Поезд проедет по железным дорогам России более 33 тыс. км. Его маршрут пройдет через более чем 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.

Путешествие по Горьковской железной дороге Поезд Деда Мороза начнет 3 декабря со станции Нижний Новгород, в этот же день он посетит станцию Арзамас-2. Затем поезд сделает остановки на станциях Чебоксары (4 декабря), Йошкар-Ола и Казань (5 декабря), Ижевск (6 декабря). Кроме того, поезд посетит станции Ковров и Владимир (13 января), а также Киров (14 января).

В каждом городе, где сделает остановку Поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие!

В части городов посетителей вокзала ждет не только анимационная программа у Поезда Деда Мороза, но и возможность посещения передвижной резиденции (по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в билете временем посещения).

Программа для каждого города – в расписании следования Поезда Деда Мороза на сайте rzd.ru. Кроме того, актуальная информация размещается на канале в Telegram (https://t.me/dedmoroztrain), а также на сайте проекта (http://poezddedamoroza.ru/). Следите за появлением новых городов и открытием продаж билетов на посещение передвижной резиденции.

Источник: cap.ru.