Сегодня в Москве торжественно награждают детей и подростков, проявивших мужество и спасших человеческие жизни.



Это мероприятие традиционно проводится в Совете Федерации накануне Дня народного единства в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».



В церемонии участвуют председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, сенаторы РФ, Герои России.



В 2022 году специальными медалями «За проявленное мужество» награждены ребята почти со всех регионов России.



Среди них — тринадцатилетний Макар Мушков из Новочебоксарска. Во время летних каникул он спас тонущего 4-летнего мальчика.