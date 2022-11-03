Следуя букве закона

1 ноября отмечался День судебного пристава

Из истории

Без службы судебных приставов сегодня невозможно представить современные органы правосудия. На Руси первое упоминание о судебных приставах датировано в документах времен Новгородской республики. В XVIII веке в Российской империи должность и функции судебного пристава были упразднены и перешли в ведение полиции. Этот опыт оказался неудачным: исполнение приговоров суда порой затягивалось на годы. 20 ноября 1864 года император Александр II утвердил ряд документов: «Учреждение судебных установлений», «Устав о наказаниях, налагаемых мировым судьей», «Устав уголовного производства», «Устав гражданского производства», которые, по сути, возродили институт судебных приставов в России. Пришедшие к власти большевики декретом Совета народных комиссаров № 1 от 24 ноября 1917 года одновременно с ликвидацией прежней судебной системы, распустившей все судебные и государственные органы российской системы, упразднили и структуру судебных приставов. В советском государстве неисполнение судебных решений вело к немедленным карательным мерам, и потому деятельность приставов не была востребована.



Возрождение службы судебных приставов началось с 1997 года, когда были приняты федеральные законы «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве», кардинальным образом изменившие систему исполнительного производства и ставшие законодательной основой для организации самостоятельного института судебных приставов. Их применение привело к определенным положительным результатам в деле укрепления гарантий защиты прав граждан и организаций в исполнительном производстве.

В настоящее время судебные приставы являются работниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП России).



Из открытых источников.

Приставу-исполнителю Шумерлинского отдела судебных приставов Алёне Модяновой люди в погонах нравились с детства. Она часто представляла себя в красивой форме и мечтала работать в подразделении по делам несовершеннолетних, но в старших классах увлеклась историей и трудовую биографию начинала с должности учителя-историка. Работу в гимназии № 8 успешно совмещала с заочной учебой на историческом факультете филиала Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Позднее преподавала семейное и трудовое право в Шумерлинском филиале Сарапульского промышленно-экономического техникума, потом был опыт работы заместителем директора физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп», методистом в районном отделе образования. «Каждое место работы – это, безусловно, бесценный опыт в копилку не только профессиональных знаний, но и общения с людьми», — уверила в беседе Алёна Юрьевна.

Преподавая право студентам техникума, будущий судебный пристав ловила себя на мысли, что ей интересно всё, что связано с юриспруденцией. А когда в 2010 году подруга Ольга Попова, работавшая судебным приставом, предложила ей попробовать себя в этом деле, согласилась. «У тебя получится!» — уверила подруга. Поначалу, приступив к работе в качестве стажера, Алёна имела отдаленное представление о том, чем занимаются судебные приставы. «Спасибо опять же подруге, а ныне коллеге, Ольге, которая на три месяца стала моим официальным наставником в освоении новой профессии и во всем меня поддерживала», — признается наша собеседница.



С каждым днем Алёна всё больше втягивалась в новое для себя дело и со временем уверилась в правильности сделанного выбора. «Во время стажировки я четко поняла, что в профессии судебного пристава обязательна стрессоустойчивость, — констатирует пристав. — Ведь все люди разные: кто-то говорит спокойно, кто-то на повышенных тонах, но человеку в погонах важно оставаться хладнокровным, проявлять выдержку и компетентность».



Работа пристава-исполнителя специфическая. Необходимо обладать не только знанием законодательства, но и быть хорошим психологом, педагогом, быть принципиальным, разбираться в людях. А главное — действовать в рамках закона и в интересах государства.

Сегодня в арсенале судебного пристава серьезный набор инструментов, позволяющий добиться исполнения требований исполнительного документа. В отношении должников применяется комплекс мер принудительного характера: взыскание имущества, в том числе денежных средств и ценных бумаг, взыскание на заработную плату, пенсию, наложение ареста на имущество. Судебные приставы вправе налагать временные ограничения на право выезда должника за пределы страны, на право пользования водительскими правами, привлекать к административной ответственности и др. Пристав-исполнитель ознакомляет должников с возбуждением в отношении них исполнительного производства, контролирует исполнение решений по административным правонарушениям.



«Наша работа сродни работе врача-терапевта, — проводит параллель Алёна Юрьевна. — У каждого пристава свой участок с «пациентами» и их проблемами. У кого-то «заболевание» в начальной стадии и, пока «болезнь» не начала прогрессировать, нужно как можно быстрее принимать меры. Кто-то давно «болен» хронически. В таком случае наши действия зачастую бывают более жесткими».



Каждый исполнительный лист – это новая история. Неплательщики алиментов, уклонисты от штрафов, должники по кредитам… Судебный пристав-исполнитель не без улыбки вспоминает, как им с коллегами приходилось искать должников, прятавшихся в погребах и на чердаках…

Однажды пришли к должнику, которого, как сообщила его мать, дома не было. «Где он и когда будет, не знаю», — уверяла родительница. Но тут внимание приставов привлек свёрнутый на полу ковер, который вдруг… начал чихать. Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно.

Злостные неплательщики – особые «клиенты» судебных приставов. Хорошо отпечатался в памяти нашей героини случай, когда ей практически пришлось лечь на капот машины, чтобы остановить убегавшего злостного неплательщика административных штрафов. Ранее в отношении него было составлено не менее десяти административных протоколов. Но только благодаря четким действиям пристава должник был задержан. И штраф в полном объеме ему всё-таки пришлось заплатить.

«Определенная опасность в нашей работе существует всегда, — делится с нами А. Модянова. — Были в моей практике и по-настоящему стрессовые ситуации, связанные с неадекватным поведением граждан». Однажды один такой должник закрыл Алену с коллегой у себя в квартире и сбежал. Несколько часов пришлось провести судебным приставам в закрытом помещении, пока злоумышленника не разыскали.



Психологически сложными пристав-исполнитель А. Модянова считает дела, связанные с алиментными обязательствами. «Детей всегда жалко. Каждую историю пропускаешь через себя», — признается она.



Сегодня А. Модянова с полным правом считает себя юридически подкованным специалистом. Кроме основных своих обязанностей, она охотно помогает гражданам в разрешении каких-либо правовых вопросов, консультирует, разъясняет.



Алёна Юрьевна не устает расти как профессионал, читает специальную литературу. В 2016 году получила второе высшее образование, окончив юридический факультет МГЭИ.

Два года назад А. Модяновой было присвоено звание младшего лейтенанта, в 2021 году — лейтенанта. В прошлом году Алёна Юрьевна достойно представляла Отделение судебных приставов по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам на республиканском конкурсе «Лучший судебный пристав» и заняла почетное 3 место. Следует отметить, что на конкурсе вопросам знания нормативно-правовой базы, как правило, уделяется повышенное внимание, конкурсанты проходят профессиональные испытания, выполняют сложные теоретические и практические задания.



«Не соглашусь с мнением, что работа приставов-исполнителей неблагодарная. Отнюдь! Благодарных граждан очень много. Даже бывшие злостные должники приходят, звонят, при встрече говорят спасибо за участие в решении, казалось бы, неразрешимых ситуаций».

За 12 лет службы в системе исполнительного производства Алёна Модянова по-настоящему сформировалась как профессионал своего дела. Быть всегда на высоте ей помогает любимая семья: муж Сергей, дочь — студентка юридического факультета ЧГУ Дарья и шестилетний сын Кирилл.

«Работа судебным приставом нелегкая, но очень интересная, — твердо уверена наша героиня. — Главное, следовать букве закона и оставаться человеком».

Ольга Дмитриева.